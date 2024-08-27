Трамп и Харрис спорят, отключать ли микрофоны в ходе дебатов

В заявлении, направленном американскому каналу CBS News, предвыборный штаб Харрис настаивает, чтобы микрофоны обоих кандидатов работали непрерывно, в течение всей трансляции.

При этом ранее сообщалось, что в штабе Трампа настаивают, чтобы дебаты, запланированные на 10 сентября, проходили по тем же правилам, что были согласованы на момент, когда кандидатом от демократов был Джо Байден. Это означало бы поочередное отключение микрофонов.

Этот спор затеял Трамп: бывший президент усомнился в беспристрастности телеканала и даже намекнул, что если его условие не будет соблюдено, то он, возможно, не придет на дебаты.

Первым об очевидном несовпадении ожиданий двух штабов сообщило издание Politico.