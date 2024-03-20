Трамп и Байден победили на праймериз в нескольких штатах

Президент Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп победили на праймериз своих партий в нескольких штатах, сообщило агентство Associated Press.

Агентство отметило, что демократ Байден и республиканец Трамп с легкостью победили на праймериз в Канзасе, Огайо, Аризоне и Иллинойсе.

Трамп также победил на республиканских праймериз во Флориде, сообщило Associated Press.

Байден во Флориде победил без голосования, поскольку демократы отменили праймериз и передали ему всех 224 делегатов от штата, что является прецедентом для действующего президента.

В ходе кампании Трамп и Байден опираются на свои достижения за время работы в Белом доме и представляют друг друга угрозой для Америки.

77-летний Трамп заявляет, что 81-летний Баден не подходит для должности президента по своим умственным способностям.