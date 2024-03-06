Трамп и Байден выиграли почти все праймериз в "супервторник"

В ходе так называемого супервторника, во вторник, 5 марта, когда праймериз и кокусы Демократической и Республиканской партий прошли в 15 штатах и на одной островной территории США, практически во всех голосованиях одержали победу действующий американский президент Джо Байден и бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

Так, Трамп выиграл внутрипартийные выборы в 14 штатах, включая Калифорнию, Техас и Аляску, окончательно разгромив свою соперницу Никки Хейли. По данным социологической службы Edison Research, свою единственную победу она одержала в Вермонте и больше не имеет реальных шансов на выдвижение.

Баллотирующийся на второй президентский срок Джо Байден победил на всех проводившиеся в "супервторник" предварительных выборах, за исключением островной территории Американское Самоа, где он проиграл малоизвестному кандидату, предпринимателю Джейсону Палмеру.