Трамп и Байден победили на праймериз в Нью-Гэмпшире

После подсчёта почти всех бюллетеней Байден получает около 41% голосов демократов (с преимуществом более 20% над ближайшим конкурентом – Дином Филлипсом), Трамп – почти 55% голосов республиканцев (с преимуществом более 10% над Никки Хейли, которая идёт следом).
В своей победной речи Трамп назвал Хейли "самозванкой" и заявил, что "неизбежно" станет кандидатом на пост президента от Республиканской партии, поскольку выиграл и прошедшие на прошлой неделе кокусы в Айове. Американские СМИ установили, что в своём выступлении Трамп произнёс несколько лживых утверждений.
По решению партии Байден не был включён в бюллетень, однако сторонники вписывали его фамилию вручную. После праймериз Байден заявил, что "теперь ясно", что Трамп станет кандидатом в президенты от Республиканской партии. Он предупредил, что демократия и экономика США "под угрозой" и призвал "разочарованных" республиканцев голосовать за него в ноябре.
Довольно значительный разрыв между Трампом и Хейли, последовавший после убедительной победы Дональда Трампа на первичных голосованиях в Айове на прошлой неделе, по мнению аналитиков, подтверждает доминирующее положение Дональда Трампа среди электората Республиканской партии. В прошлом кандидаты, одержавшие победы и в Айове и в Нью-Гэмпшире, всегда добивались номинации в президенты от Республиканской партии. Плохая новость для Трампа – как свидетельствуют экзитполы, 32% республиканцев не готовы проголосовать за него на президентских выборах.
Хейли, поздравившая Трампа с победой, заявила о готовности продолжать борьбу за номинацию. "Это первые праймериз в стране, а не последние. Борьба не закончена. Впереди борьба в десятках штатов", – заверила Хейли избирателей.
Это были вторые голосования в многомесячном процессе праймериз, которые завершатся летом официальным выдвижением кандидатов в президенты от Демократической и Республиканской партий. Следующие первичные выборы пройдут в Южной Каролине и Неваде в начале февраля.