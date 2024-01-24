Трамп и Байден победили на праймериз в Нью-Гэмпшире

После подсчёта почти всех бюллетеней Байден получает около 41% голосов демократов (с преимуществом более 20% над ближайшим конкурентом – Дином Филлипсом), Трамп – почти 55% голосов республиканцев (с преимуществом более 10% над Никки Хейли, которая идёт следом).

В своей победной речи Трамп назвал Хейли "самозванкой" и заявил, что "неизбежно" станет кандидатом на пост президента от Республиканской партии, поскольку выиграл и прошедшие на прошлой неделе кокусы в Айове. Американские СМИ установили, что в своём выступлении Трамп произнёс несколько лживых утверждений.

По решению партии Байден не был включён в бюллетень, однако сторонники вписывали его фамилию вручную. После праймериз Байден заявил, что "теперь ясно", что Трамп станет кандидатом в президенты от Республиканской партии. Он предупредил, что демократия и экономика США "под угрозой" и призвал "разочарованных" республиканцев голосовать за него в ноябре.