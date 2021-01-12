Этот парадокс вызвал ожесточенные споры о свободе слова и цензуре. Российские и европейские политики реагировали не менее активно, чем американские.

И если в США реакции предсказуемо диктовались политическими позициями (демократы — за, республиканцы — против), то в Европе и России ряд либеральных комментаторов раскритиковал чистку, устроенную Twitter.

Американские активисты давно требовали забанить Трампа из-за того, что он распространял ложные утверждения в соцсетях, нарушая правила. Но руководители технологических корпораций говорили, что общественный интерес требует специального отношения к президенту.

Трамп не скрывал, что успехом во многом обязан любимой платформе. "Без твитов меня бы здесь не было", — говорил он в интервью газете Financial Times в 2017 году.

Но штурм Капитолия 6 января, когда погибли пять человек, и отказ Трампа признать результаты выборов стали последней каплей. Соцсети решили, что присутствие президента США на их платформах создает риск насилия.

Трамп говорит, что это отговорки: на самом деле соцсети находятся в руках леворадикалов и его оппонентов-демократов, и они хотят заткнуть рот патриотам.

Кроме президента, Twitter забанил целый ряд пользователей, распространявших теории заговора — в том числе аккаунты предвыборного штаба Трампа, его юристов и сторонников.

Би-би-си собрала аргументы сторонников и противников бана президента США.

Примечание: аргументы зачастую повторяются, поэтому мы решили собрать их в единые монологи.

Точка зрения: Трамп — опасен, в бан! Соцсети никому ничего не должны

Трамп — опасен. Он подстрекал толпу к мятежу. Его возможности влиять на своих сторонников надо ограничить до дня инаугурации Байдена, чтобы избежать насилия на улицах американских городов.

Вообще его забанили слишком поздно — надо было это сделать еще четыре года назад. Президент распространял ложь, ненависть и теории заговора. Теперь они пустили корни, и предстоит годами это расхлебывать.

Цензура тут не при чем — первая поправка к конституции США, которая гарантирует свободу слова, относится к действиям властей, а не частных компаний.

Twitter — продукт именно частной корпорации, а не общественная платформа или коммунальная услуга.

У соцсетей есть правила пользования, на которые соглашаются все пользователи, а модераторы наказывают нарушителей. Они не обязаны предоставлять президенту свою платформу.

И вообще, свобода слова в демократиях распространяется на тех, кто действует в рамках демократических норм — но тем, кто пытается их подорвать, она не гарантирована.

Трамп больше не является легитимным участником демократической системы — он проиграл на выборах, но отказался признать поражение и сеет недоверие к американской демократии, разрушая ее институты.

Источники: бывшая первая леди США Мишель Обама, экс-глава агентства кибербезопасности в министерстве внутренней безопасности США Крис Кребс, заместитель редактора отдела мнений газеты Los Angeles Times Джон Хили, профессор Калифорнийского университета в Беркли Роберт Рейк, корреспондент Verge Кейси Ньютон, преподаватель Стэнфордского университета Алекс Стамос, редакционная заметка британского журнал Observer.

Точка зрения: Трамп стал жертвой цензуры, и диктаторы воспользуются этим

Трамп и правда делал ложные и провокационные заявления в Twitter. Но аятолла Хаменеи, Николас Мадуро или Дмитрий Медведев ведут себя не лучше, а их не забанили.

Значит, перед нами избирательный акт цензуры, который приняли анонимные модераторы на основе личных политических симпатий.

Авторитарные режимы во всем мире используют частные корпорации для цензуры, и теперь у них будет лишний аргумент, чтобы ограничивать свободу слова.

А администрация Байдена не сможет ничего им сказать — ведь ее собственных оппонентов удалили с самых популярных американских платформ.

А еще этот шаг доказывает, что Twitter управляют американские либералы, которые жестко следят только за своими оппонентами — республиканцами — и действуют заодно с демократами.

Кроме личных предпочтений, за баном стоит сухой расчет со стороны технологических корпораций.

Белый дом и Конгресс переходят под контроль Демократической партии, и миллиардеры из Кремниевой долины хотят угодить им, чтобы избежать невыгодных для себя ограничений.

Даже если вы осуждаете действия Трампа, решение Twitter и Facebook вызывает вопросы к регуляции соцсетей. Их руководство теперь фактически принимает редакционные решения. Значит, они по сути издатели, и к ним должны применяться соответствующие строгие правила.

Мы стали свидетелями того, что президент частной компании может отобрать рупор у президента США. Это подтверждение власти технологических корпораций — и уязвимостей в цифровом устройстве нашего общества.

Свобода слова является важнейшим правом, которое может быть ограничено только законом, а не в соответствии с решением руководства соцсетей.

Источники: сенатор от штата Флорида Марк Рубио, министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок, российский оппозиционный политик Алексей Навальный, комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон, министр экономики Франции Брюно Ле Мэр, канцлер Германии Ангела Меркель.