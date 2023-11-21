Трагический юбилей: 10 лет с обрушения торгового центра в Риге: как это было и кто виноват?

Потерпевшими прокуратура изначально признала 263 человек. По делу проходило 144 свидетеля, были привлечены десять экспертов. Судебный процесс шел более четырех лет. Казалось, что доказательная база у обвинения основательна и безупречна, и сомнений у суда не будет. Но это ощущение быстро исчезло. Уже ко второй годовщине трагедии в справедливость суда верил лишь каждый десятый. И общество на этот раз не ошиблось: разбирательство завершилось финалом, который многие потерпевшие назовут потом „плевком в лицо“, „кульминацией коррупции“ и „грубым фарсом“. 18 февраля 2020 года суд признал виновным лишь одного подсудимого — инженера-строителя Ивара Сергетса. Остальных обвиняемых оправдали.

Почему стороне обвинения фактически не удалось убедить суд в том, что вина лежит как минимум не только на Сергетсе? Есть ли у потерпевших хотя бы небольшая надежда на справедливость? Об этом портал Delfi поговорил с прокурорами Екатериной Кушаковой, Агрисом Скрадайлисом и Каспаром Цакулсом. Все три прокурора отвечали на вопросы вместе — поэтому в тексте мы даем их ответы в пересказе, без прямой речи и цитат.