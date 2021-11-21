Аустрите Жарикова — бабушка погибшего спасателя Эдгара Рейнфелдса. 25-летний парень дежурил в день трагедии и погиб под обломками рухнувшей крыши во время второго обрушения.

В это воскресенье, 21 ноября, Аустрите, как все 7 лет до этого, едет на кладбище помянуть своего внука вместе с бывшими коллегами пожарными и спасателями, а затем возложить цветы на месте трагедии, на месте бывшего супермаркета Maxima. Из-за ограничений в пандемию мероприятие не будет организованным и массовым. Семьи в разное время придут помянуть своих близких.

Пенсионерка очень тоскует по внуку. "Я сама его воспитала: так получилось, что его мама все время работала и Эдгар жил у нас, у бабушки с дедушкой. Был первым и любимым внуком. Он очень талантливый парень, в учебе всегда был на хорошем счету и мог бы сделать хорошую карьеру. Но не суждено", — говорит женщина.

Она не пропустила почти ни одного судебного заседания, ходила, когда позволяло здоровье. Мама Эдгара Рейнфелдса так и не дождалась приговора суда первой инстанции, умерла от онкологического заболевания. Аустрите надеется, что Рижский окружной суд, который сейчас рассматривает апелляцию, все-таки вынесет справедливый обвинительный приговор и наказание понесут все причастные, а не один-единственный строительный инженер.

Суд первой инстанции Рижский Пардаугавский суд признал виновным только одного из девяти обвиняемых — Ивара Сергетса, приговорив того к лишению свободы сроком на 6 лет с запретом на 5 лет работать по специальности. Адвокат Сергетса Артур Звейсалниекс подал апелляцию. Решение Пардаугавского суда обжаловала и прокуратура, которая требовала признать виновными всех девятерых подсудимых, назначив реальные сроки лишения свободы.

Первое заседание суда второй инстанции состоялось 9 ноября в формате видеоконференции. "Очень сложно видеть, кто реально участвует, кто нет. Порой кого-то не слышно, кто-то отключается. Очень много участников, и это все очень сложно в таком режиме, — признал Артур Звейсалниекс.

Из-за болезни одного из обвиняемых слушания перенесены на 2 декабря.