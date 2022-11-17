"Тот, кто нам тело отдаст, по-любому будет виновный". История жизни и смерти Евгения Нужина, забитого кувалдой

"Молот возмездия"



В августе 2022 года братья Илья и Никита Нужины вместе с близкими созвонились со своим отцом, Евгением, по видеосвязи. Такие звонки были в семье Нужиных рутиной — Евгений Нужин с начала нулевых отбывал срок в колонии после приговора за убийство. На свидания к нему ездила жена Ольга, а дети, внуки и другие родственники обычно общались с ним по видео.

В тот день Евгений показался близким напуганным и потерянным, вспоминает его сноха Анастасия, и даже говорил как-то "по-другому". Он рассказал, что в ИК-3 в Скопине в Рязанской области, где он отбывал наказание в последние годы, приезжал Евгений Пригожин. Пригожин, создатель "ЧВК Вагнера", с конца весны вербовал российских заключенных для участия в войне с Украиной. Именно за этим он и приехал в Рязанскую область.

Фотография Евгения Нужина, сделанная в местах лишения свободы (Фото: скриншот "ВКонтакте")

"Он [Евгений] почему-то сказал, что пойдет [на войну]. Все родственники были против, — рассказывает Анастасия Нужина. — А он говорил: не, все равно пойду. Его жена плакала, отговаривала его, просила, чтобы он ничего не подписывал".

Причины своего поступка Евгений семье толком не объяснил. Тогда его сыновья еще не знали, что это их последний разговор с отцом.

В следующий раз о его судьбе близкие узнали из СМИ — выяснилось, что Нужин попал в плен. Он дал украинским журналистам несколько интервью, в которых рассказывал, что сдался в плен добровольно и хотел бы воевать на стороне Украины.

А в ночь на 13 ноября в телеграм-канале Grey Zone, который связывают с "ЧВК Вагнера", появился ролик с заголовком "Молот возмездия". Видео начинается с отрывков из интервью Нужина, в которых он говорит, что добровольно сдался в плен, чтобы воевать на стороне Украины. Затем в кадре появляется сам Евгений, лежащий на боку. Мужчине в лицо бьет яркий свет, а его голова скотчем примотана к камню.

"Я, Нужин Евгений Анатольевич, 1967 года рождения, отправился на фронт, чтобы перейти на сторону Украины, воевать против русских. 4 сентября осуществил свой план перехода на сторону Украины. 11 ноября 22-го года находился на улице Киева, где получил удар по голове, в результате чего потерял сознание, очнулся в этом подвале, где мне сообщили, что меня будут судить", — говорит человек на видео. После этого находящийся за кадром человек бьет Нужина кувалдой по челюсти.

В соцсетях сейчас доступны две версии ролика — на одной его последние секунды "заблюрены", на другой — нет. В подписи к видео Нужина называют предателем, который "получил традиционное исконно вагнеровское наказание". Достоверность того, что произошло на видео, никем не подтверждена.

Близкие Нужина узнали о ролике из соцсетей. Его жена Ольга досмотреть видео до конца не смогла до сих пор — она постоянно плачет и не верит в то, что произошло с ее мужем.

"Могли убить меня. Убил я"



Евгений Нужин родился в Казахстане, но еще ребенком переехал с родителями в Россию. После "срочной" он решил остаться в армии и служил во внутренних войсках в звании прапорщика, в 1995 году уволился. "Разруха, зарплату не платили", — объяснял он в интервью украинской журналистке Рамине Эсхакзай. Семья переехала жить в Нижегородскую область.

В конце 90-х Нужин сел. "1999 год, сами помните, в России бандитизм и так далее. Получилась заварушка, где мне пришлось стрелять. Одного убил, а другого ранил", — говорил Нужин каналу украинского журналиста Юрия Бутусова, где вышло его первое интервью в плену. Эсхаказай он прокомментировал произошедшее так: "Могли убить меня. Убил я".

Суд по совокупности приговорил Нужина к 24 годам колонии. Такой огромный срок он объясняет тем, что на него якобы повесили "висяки", то есть нераскрытые преступления. Нужин успел посидеть в разных лагерях, в том числе в колонии особого режима на Северном Урале, а потом попытался устроить побег. Из его четырех участников в живых остались двое. Нужину добавили к приговору еще четыре года — на свободу он должен был выйти только в 2027 году.

В скопинской колонии, где сидят бывшие сотрудники МВД, Евгений жил "очень хорошо" и "был в авторитете", вспоминает его сноха Анастасия. Сам он рассказывал украинским журналистам, что с 2009 года у него была возможность пользоваться планшетом и телефоном, которые за взятки можно пронести в колонию. Именно через интернет он познакомился со своей второй женой Ольгой.

Стоп-кадр видео, размещенного на странице Евгения Нужина (Фото: скриншот "ВКонтакте")

В профиле Нужина, активного пользователя "ВКонтакте", сохранилась видеозапись его венчания, судя по всему, проходившего в молельной комнате при ИК. Гладко выбритый Нужин одет в темную рубашку, на Ольге белые кружевные платок и кардиган. Супруги в венцах держат в руках свечи, за их спинами — сотрудник колонии.

Что заставило Евгения, которому оставалось отсидеть чуть больше четырех лет, пойти на фронт — загадка для его близких. Сам он, давая интервью из плена, объяснял это тем, что хотел помочь Украине в войне с Россией.

В интервью каналу Бутусова Нужин рассказывал, что в июле 2022 года рядом с территорией ИК приземлился вертолет. Заключенных выстроили на плацу. К ним вышел Пригожин со звездой Героя России на груди. Он сообщил собравшимся, что они могут поехать воевать в Украину в обмен на помилование и зарплату. Необходимость отправиться на фронт Пригожин объяснил тем, что "Родина в опасности", говорил Нужин.

Поехать согласились 92 человека, в том числе Нужин. Через месяц Пригожин вернулся в ИК-3 во второй раз, и 25 августа добровольцев перевезли сначала на базу под Ростовом, а затем, на вертолетах, в Луганскую область.

В двух интервью после пленения Нужин рассказывал, что еще в колонии смотрел в YouTube видео украинских блогеров и узнал про "Русский легион" (легион "Свобода России") — подразделение, якобы сформированное из добровольцев-россиян, желающих воевать за Украину.

"Я хотел воевать на стороне украинцев, поэтому я и сдался в плен. И принял свое решение давно, сидя там еще. Потому что не Украина напала на Россию, а Путин напал на Украину", — объяснял Нужин Бутусову.

Евгений Нужин дает интервью украинскому журналисту (Фото: скриншот YouTube-канала "Бутусов Плюс")

Кроме того, говорил Нужин, на западе Украины живут его близкие — дядя и сестра. "Как можно воевать со своими родственниками?" — говорил он в интервью Рамине Эсхаказай. Ей же Нужин сказал, что за 22 года у власти Владимир Путин не сделал в России "ничего хорошего". Сын Нужина Никита в интервью "Холоду" рассказал, что и в личных разговорах отец говорил близким, что войну в Украине "развязал Путин и нам нечего там делать".

Сноха Нужина Анастасия в разговоре с "Би-би-си" предполагает, что Евгения могли заставить пойти на фронт угрозами: "Человек 23 года сидел в тюрьме — и тут он согласился пойти на такое? Ему оставалось сидеть четыре года, самую малость от того, что он уже там провел… Либо его зашугали, либо не знаю, что там произошло".

Если судить о бывшем заключенном только по профилю во "ВКонтакте", то в сочувствии оппозиционным взглядам или Украине его заподозрить сложно. В соцсети Нужин в основном подписывался на паблики о жизни в СССР и группы о природе с поэтическими названиями вроде "Лесная душа". На своей странице Нужин вплоть до начала лета ежедневно делал по несколько постов — чаще всего выкладывал картинки с ностальгией по советскому быту.

О происходящем сейчас Нужин писал мало. Хотя в мае, например, опубликовал видео с речью католического священника из Польши, который хвалил Путина за способность противостоять "мировому правительству" и говорил о "денацификации" Украины. А незадолго до этого — приписанную Михаилу Задорнову цитату о "бандеровцах" и картинку с критикой в адрес депутатов, которые "непонятно как" попадают в Госдуму.

Фотография из одного из профилей Евгения Нужина (Фото: скриншот "ВКонтакте")

На другой странице Нужина, заброшенной еще семь лет назад, он регулярно выкладывал картинки с имперскими флагами, цитатами о силе "русского духа" и православии, хотя чаще постил фото сыновей и жены с подписями вроде "Мои орлы" или "Моя любовь".

Позже координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными при главном управлении разведки минобороны Украины скажет, что Нужин "до войны был сторонником политики государства-агрессора".

В плену Нужин оказался в самом начале сентября. Сам он рассказывал, что после недельной подготовки в Луганской области его в составе группы на машинах отправили к лесополосе собирать тела российских солдат. 4 сентября он самостоятельно сдался украинским военным.

"Это ваши российские проблемы"



Сдавшись, Евгений Нужин быстро стал одним из самых известных пленных в украинском медиапространстве. Его первое интервью каналу журналиста Юрию Бутусову вышло 15 сентября. Нужин, сидящий на кровати в подвальном помещении, выглядел сильно уставшим.

В интервью он рассказал не только об обстоятельствах плена, но и о порядках в "ЧВК Вагнера". Например, о том, как набранные туда наемники выполняют на фронте роль "пушечного мяса", а самих их могут "обнулить" — то есть убить — за любое неповиновение. Отрывки из этого разговора впоследствии вмонтируют в видео убийства мужчины.

Семья Нужина узнала о том, что он попал в плен, из интервью и попыталась выяснить хоть что-то о его судьбе. В минобороны России "шли в отказ", ссылаясь на то, что он заключенный. Военное ведомство за эти месяцы ни разу официально не высказывалось ни об отправке осужденных на фронт, ни о законности такой практики. В ИК-3, где сидел Нужин, сказали, что помочь ничем не могут.

Бесполезными оказались и звонки в Красный крест, рассказывает сноха Евгения Нужина Анастасия. Чтобы хоть как-то связаться с Нужиным, которого она называет "отцом", она и другие родственники начали оставлять комментарии на канале Бутусова.

"Пап мы тебя очень любим и ждем , мы очень переживаем за тебя , ты держись пожалуйста из последних сил, — говорится в одном из них (орфография сохранена). — Мы тебя не за что не осуждаем , держись самое главное , ты прошел через многое еще осталось чуть-чуть пап".

Это послание журналистка Рамина Эсхакзай зачитала Нужину во время второго интервью из плена, которое вышло в середине октября. На нем Евгений выглядит заметно посвежевшим, сам разговор записан уже не в подвале, а в светлом уютном помещении.

"У вас сейчас есть возможность общаться с родными?" — поинтересовалась у него Эсхакзай. На видео прослезившийся Нужин отрицательно качает головой. В конце ролика он обращается к своим сыновьям и заключенным российских тюрем и просит их не идти на войну.

Во время разговора Эсхакзай спросила у Нужина и о том, как он видит свою дальнейшую жизнь. "Я не знаю, как она сложится. У меня цель была одна — я сижу здесь. А так — я хотел бы воевать за Украину. Хоть что-то сделать против этого Путина и вообще в этой жизни что-то путное", — ответил он.

Пленный Евгений Нужин дает интервью украинской журналистке (Фото: скриншот YouTube-канала Рамины Эсхакзай)

После этого родственникам Нужина прислали еще одно видео с участием Евгения. 1 ноября ролик передали через Бутусова — на нем бывший заключенный, одетый в спортивный костюм, обещает, что "все будет хорошо", и передает приветы родным.

Сбыться этим надеждам было не суждено.

Как именно Нужин оказался в подвале, где произошла расправа над ним, неясно. Украинские власти, в том числе президент Владимир Зеленский, с начала вторжения неоднократно призывали российских военных сдаваться в плен. Для этого в Украине работает горячая линия "Хочу жить" — официальные лица заверяли, что тех, кто добровольно сложит оружие, не будут выдавать России без их желания.

За последние дни украинские власти и журналисты высказали сразу несколько версий того, почему Нужина могли передать российской стороне. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными 15 ноября заявил, что Нужина не было в списках "добровольно сдавшихся в плен".

"Нужин отбывал наказание за тяжкое преступление в колонии МВД России. Чтобы выйти из тюрьмы, он согласился вступить в ряды наемников для участия в войне России против Украины, находился на территории страны в составе жесточайшей частной военной компании "Вагнер", а также до войны был сторонником политики государства-агрессора", — говорилось в заявлении штаба, который работает при главном управлении разведки министерства обороны Украины.

Ведомство заверило, что "ни один российский военнопленный, добровольно сдавшийся в плен украинским войскам, не был обменен и не будет возвращен государству-агрессору без его согласия", и пообещало обращаться с российскими военнопленными согласно Женевским конвенциям.

В какой мере попадал под них Нужин — это вопрос, ведь на фронт он попал не в составе регулярных частей, а как завербованный заключенный. По конвенции в случае сомнений решать вопрос о статусе пленного должен суд.

Официально факт обмена Нужина ведомство не признало. 11 ноября, за два дня до появления видео убийства, глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о новом обмене пленными с Россией. Украине тогда передали 45 военнослужащих. Минобороны России официально факт обмена не подтверждало, но прокремлевский блогер Анастасия Кашеварова тогда утверждала, что обмен проходил по линии "ЧВК Вагнера", у которой якобы есть "свой обменный фонд".

Собеседник "Би-би-си" в Киеве, принимавший ранее участие в организации обменов пленными и знакомый с тем, как это происходит сейчас, рассказал, что украинский ГУР (управление разведки минобороны) выходит на переговоры по трем линиям — с российским генштабом, руководством самопровозглашенной ДНР, а также с "пригожинскими", если речь идет о пленных или телах погибших на бахмутском направлении.

В случае с Нужиным, говорит источник "Би-би-си", переговоры якобы шли именно с представителями ЧВК, и за бывшего зека с российской стороны были предложены "очень хорошие условия".

Сколько именно украинских военнослужащих было возвращено из плена в обмен на Нужина, собеседник "Би-би-си" точно не знает, но объясняет, что для Украины первоочередной задачей является возврат своих пленных, а "что россияне будут делать с россиянином — это ваши российские проблемы".

Он же рассказывает, что однажды Пригожину удалось через такие переговоры вернуть пятерых своих пленных бойцов в обмен на тела погибших украинских военнослужащих.

Переехавший в Украину экс-депутат Госдумы Илья Пономарев утверждал, что Нужина вернули России якобы как внедренного агента после того, как он провалил проверку на полиграфе перед вступлением в легион "Свобода России". При этом пресс-служба "легиона" заявила, что "Нужин не подавал анкету в легион". О составе, числе людей и реальном участии в боевых действиях "Свободы России" достоверных сведений нет.

Украинский журналист Владимир Золкин, записывающий интервью с российскими военнопленными, рассказывал, что Нужин не был участником государственной программы "Хочу жить".

"Евгений — отличный пример замечательного актера, — писала в своем телеграм-канале Рамина Эсхакзай, которая интервьюировала бывшего заключенного. — Единственное позитивное в этой ситуации, что зек хоть и забрал жизнь людей, но благодаря обмену сейчас на свободе (не скажу сколько, но больше 20) наших ребят".

Ведущая обращала внимание и на комментарий сына Нужина Ильи, который в разговоре с "Осторожно новости" употребил уничижительные расистские слова "укросвиньи" и "хохлы", критикуя Киев за возможную передачу отца в руки "ЧВК Вагнера".

Семью Нужина комментарии ведущей расстроили. "Она брала у него интервью, улыбалась ему в лицо, заработала на нем денег, а потом говорит: ну и что, что он сдох", — говорит Анастасия Нужина.

Советник офиса Зеленского Алексей Арестович сказал, что не знает, "добровольно или нет" Нужин пошел на обмен. Но предположил, что российская сторона могла прибегнуть к шантажу: "Возможно, они задали вопрос так: либо отдаете нам этого мужчину, либо мы казним 20 украинских пленных".

Арестович предположил, что Нужина могли убить для "инфокартинки", косвенно "толкнув" Украину: "Мол, мы так плохи, что выдали". "В России сложилась такая ситуация, что они вообще могут убить любого пленника, которого мы отдадим. И сказать, что так будет с каждым, кто попадет в плен. Мы несем за это ответственность? Нет! Они могут 10 пленных убить, 200, 2000. Мы не отвечаем за происходящее на территории РФ", — говорил Арестович.

Первым украинским чиновником, открыто признавшим, что Нужина действительно обменяли, стал советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Там совершенно прозрачная ситуация. Во-первых, он был захвачен в плен ВСУ. Во-вторых, в плену он говорил о многом, показания давал. После этого он подписал добровольно согласие на обмен и был обменян", — сказал Подоляк телеканалу "Дождь" вечером 15 ноября.

При этом еще накануне источник "Би-би-си" в координационном штабе, пожелавший остаться неизвестным, убеждал, что Нужин не участвовал в "официальном обмене". По его словам, к выдаче пленного в Россию якобы причастна его семья. Кто именно из родных Нужина и как повлиял на его освобождение, собеседник уточнять отказался. Представители ГУР не ответили на официальный запрос "Би-би-си".

Семья Нужина в то, что он мог добровольно пойти на обмен, не верит.

"Как он мог что-то подписать, когда он слишком много чего наговорил, когда у него в Украине брали интервью", — удивляется сноха Нужина Анастасия. Ее муж Никита, сын Евгения, сказал "Би-би-си", что родные не хотели его обмена, так как "заранее знали", что с ним произойдет в России.

"Мы просто были в шоке, когда увидели видео казни. Как можно обменять человека, когда Зеленский говорит о том, что пленных они обеспечивают полной безопасностью? Он хотел остаться на Украине. Его обменяли, зная о том, что с ним будет, как это вообще? Что произошло, вообще непонятно, но такая жестокость людей — это просто ужас", — говорит Анастасия. Девушка уверена, что ролик выложили в соцсети для того, чтобы "все боялись сдаваться украинцам".

Каким именно образом Нужин оказался в руках людей, которые убили его, неясно. "Би-би-си" отправила вопросы о случившемся с ним в министерство обороны России, но ответов на момент публикации не получила.

"Сначала в Сирии бошки режут, потом своих кувалдой *** [бьют]"



Несколько собеседников "Би-би-си", близких к "ЧВК Вагнера" (просят не называть свои имена по соображениям безопасности) рассказывают, что знают минимум о трех расправах такого рода. В публичное пространство это не выходило, и "Би-би-си" не удалось найти этому подтверждения.

Все собеседники "Би-би-си", посмотрев видео с Нужиным, сходятся на том, что оно скорее играет против Пригожина, потому что привычный имидж для созданного им "ЧВК Вагнера" — "своих не бросаем". Публичное убийство, широко транслируемое в информационном поле, не ложится в этот образ.

Собеседники "Би-би-си" считают, что желающих пойти в "Вагнера" после такого видео будет меньше, несмотря на то, что это ЧВК славится своим хорошим обеспечением и эффективностью.

Они называют это сильным репутационным ударом для Пригожина и, хотя видео распространил один из связанных с ним телеграм-каналов, уверяют, что внутри ЧВК это вызвало конфликт и сомнения в предлагаемых наемникам гарантиях.

Другой бывший боец "ЧВК Вагнера" не верит, что Пригожин стал бы устраивать обмен и отдавать украинских военных, чтобы забрать и казнить Нужина: "Обменный фонд пригодится, чтобы пацанов вытаскивать, никто не будет его тратить на никому не нужного беглого зека".

Еще один собеседник "Би-би-си", давно воюющий в ЧВК, не связанной с Пригожиным, говорит, что видео с Нужиным убедило его в том, что он сделал правильный выбор: "Все хотят к "вагнерам", у них топ-оружие, снаряга хорошая, люди опытные. Я не хотел, потому что сначала они в Сирии бошки режут, а потом своего кувалдой *** [бьют]. Мразь он, можно было расстрелять, но так — это дикость".

Он говорит о видеоролике, который попал в сеть в 2017 году — на нем люди с закрытыми лицами под песню со словами "снимаю с плеч тяжелый автомат, стреляю в сына, потом стреляю в мать" забивают кувалдой лежащего на земле мужчину в гражданской одежде.

В 2019 году в распоряжении "Новой газеты" появилась полная запись — после избиения кувалдой мужчине отрезают ножом голову, отрубают руки саперной лопаткой, подвешивают вниз головой и сжигают под веселые комментарии.

Убитым оказался Хаммади Таха Аль-Бута, который дезертировал из сирийских правительственных вооруженных сил. Один из участников убийства после слов товарища "да с лицами пускай", "все равно это видео никуда не пойдет" опускает с лица платок. "Новая газета" идентифицировала и документально подтвердила, что он наемник и разведчик из "группы Вагнера".

В 2020 году "Новая газета" подтвердила имена троих участников того убийства — все они имели отношение к "группе Вагнера", писало издание, что подтверждалось документами, оказавшимися в распоряжении журналистов. Они обратились в Следственный комитет России (СКР) и к его руководителю Александру Бастрыкину с требованием отреагировать на произошедшее, перечисляя статьи, под которые случившееся попадает. Дело так и не завели.

Круговое молчание



За четыре дня, прошедшие с того, как видео расправы над Нужиным появилось в сети, Бастрыкин успел сделать многое. В том числе взять на контроль ситуацию с обманутыми дольщиками в Сургуте, "заинтересовался сломавшимся лифтом" в доме на Авангардной улице в Петербурге, потребовал разобраться с незаконным ларьком у метро и прогнившим чердаком в том же городе, поручил проверить санитарные условия в детском саду Новосибирска.

На лекции "О деятельности СКР в условиях обострения международных отношений", которую он читал студентам МГИМО, Бастрыкин говорил, что с 2014 года было возбуждено уже более 2 тысяч уголовных дел "против украинских националистов", в рамках следственных мероприятий допросили больше 240 тысяч человек. Ни слова о достоверности видео с убийством российского гражданина и заключенного колонии строгого режима и каких-либо действиях СКР по этому поводу Бастрыкин не сказал.

14 ноября к Бастрыкину обратилась несколько правозащитников из президентского совета по правам человека. Как сообщила член СПЧ Екатерина Винокурова, они попросили проверить подлинность видео, находится ли Нужин в колонии и как это квалифицируется с правовой точки зрения. (Сегодня Владимир Путин исключил Винокурову из состава Совета по правам человека при президенте РФ — прим. Delfi)

На момент публикации статьи реакции Бастрыкина или представителей СКР не последовало. "Би-би-си" отправили запрос и в СКР, и в Генпрокуратуру России, ответов пока нет.

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова при этом заявила, что, по ее данным, "следственные органы занимаются проверкой этих фактов" и "любая жестокость и противоправность требует вмешательства государства".

Семье Нужина о таких следственных действиях ничего неизвестно. Ни СКР, ни полиция к удивлению родственников с ними не связывались.

Единственным ведомством, которое вышло на контакт после публикации ролика, могла оказаться ФСБ — человек, представившийся сотрудником спецслужбы, звонил жене Ильи Нужина и интересовался им и его братом. Но сыновья Евгения Нужина на контакт не пошли из-за страха за свою безопасность.

"Сейчас большое давление со стороны. Люди разделились 50 на 50. Кто-то пишет, что нас надо убить, а кто-то соболезнует", — говорит Анастасия Нужина.

Сами Нужины обращаться в правоохранительные органы не стали. Жена Евгения Ольга пыталась дозвониться до колонии, где он сидел до отправки в Украину. После того, как Нужин попал в плен, там "еще как-то шли на контакт", но после публикации видео с убийством стали бросать трубки и заблокировали номер жены своего бывшего заключенного.

Вместо Бастрыкина высказался Пригожин. Меньше чем через сутки после расправы над Нужиным пресс-служба Пригожина распространила заявление: "Что касается окувалдованного, то в данном шоу видно, что он не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми. Мне кажется, этот фильм называется "Собаке — собачья смерть". Прекрасная режиссерская работа".

Евгений Пригожин в последнее время увеличил свою медийную активность (Фото: Mikhail Svetlov / Getty Images)

14 ноября Пригожин письменно обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой "провести доследственную проверку для установления факта и обстоятельств убийства Нужина Евгения Анатольевича". В заявлении он выдвигает нарочито неправдоподобную версию о вербовке Нужина ЦРУ 27 лет назад, а также фантазирует о том, что его похитили и убили "американские спецслужбы".

Близкие Нужина в это, конечно, не верят. "Я лично уверена, что это сделали либо украинцы, либо "ЧВК Вагнера", а остальные все просто не причастны", — говорит Анастасия.

Пригожин, долгие годы отрицавший свою связь с "ЧВК Вагнера", лишь в сентябре 2022 года объявил себя его создателем. В обращении к прокурору он пишет, что якобы лично провел опрос сотрудников ЧВК: "Ни один из них не довел информацию о том, что похищал Нужина, либо участвовал в его казни".

Генпрокуратура публично никак не откомментировала заявление Пригожина.

Нужины надеются, что виновные в гибели Евгения "будут наказаны, чего бы это ни стоило".

А еще семья хотела бы нормально с ним попрощаться, говорит Анастасия: "Мы хотели бы забрать тело. Но мы понимаем, что тот, кто нам это тело отдаст, по-любому будет виновный, причастный к его убийству. Поэтому, я думаю, что сейчас это невозможно".

"Мы хотим просто понимать, что случилось. И раз уж так произошло, хотя бы по-человечески похоронить человека. Случившееся — на совести людей, которые это сделали. Это все им вернется", — считает Анастасия.