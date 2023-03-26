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По меньшей мере 26 человек погибли в результате торнадо, пронесшегося над американским штатом Миссисипи в ночь на субботу. Под завалами разрушенных домов могут находиться другие жертвы стихии.
Per tornadą Misisipėje žuvo mažiausiai 25 žmonės, „beveik viskas nušluota“
Per tornadą Misisipėje žuvo mažiausiai 25 žmonės, „beveik viskas nušluota“
© AFP / Scanpix

Больше всего пострадали небольшие города в сельской местности. Там валились деревья, оборваны провода электропередачи, десятки тысяч домов остались без света.

Разрушения также принесли проливные дожди, а также град размером с мячик для гольфа, выпавший в южных районах Миссисипи.

Жители небольшого городка Ролинг Форк на западе штата рассказывают, что окна их домов лопались под силой ветра.

Разрушения в этом районе оцениваются как особо масштабные.

"Я ничего подобного в своей жизни не видел. Это был чудесные маленький городок, а теперь его нет", - сказала в комментарии CNN местная жительница Бренди Шова.

Семья Найт - супруги и их трехлетняя дочь - гостили у родственников в Ролинг Форк.

Корнел Найт рассказал Ассошиэйтед пресс, что незадолго до удара торнадо в округе стало необычайно тихо, небо было очень темным, а потом стало видно, как тут и там начали взрываться трансформаторы.

По его словам, торнадо прошелся по дому другого родственника. Там рухнула стена, придавив собой несколько человек.

По словам спасателей, многих пришлось извлекать из-под груд щебня.

В округе Шарки несколько полицейских патрулей числятся пропавшими без вести.

Губернатор штата Миссисипи Тейт Ривз сообщил в твиттере, что поисково-спасательные группы оказывают первую помощь пострадавшим.

"Многие в дельте Миссисипи нуждаются в вашей молитве и Божьей защите сегодня вечером. Следите за сводками погоды и будьте осторожны всю ночь, Миссисипи!" - написал он.

По прогнозам, торнадо все еще угрожает некоторым регионам штата Миссисипи.

Несколько других штатов на юге США также готовятся к сильным штормам.

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bbcrussian.com

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