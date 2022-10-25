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После отрицательного теста на наркотики премьер-министру Финляндии Санне Марин вновь пришлось извиняться. В интернете опять появились компрометирующие съемки, на этот раз — фотография из официальной резиденции премьера.
Sanna Marin
Sanna Marin
© Europos Parlamentas

На снимке запечатлен поцелуй двух ее полуобнаженных подруг с надписью "Финляндия" на груди.


В среду на съезде Социал-демократической партии, которую она возглавляет, в городе Лахти Санна Марин заявила: "Я тоже человек, надеюсь, избиратели смотрят на то, как политики выполняют работу, а не на то, чем занимаются в свободное время".

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Euronews

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