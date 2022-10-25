На снимке запечатлен поцелуй двух ее полуобнаженных подруг с надписью "Финляндия" на груди.
👀A Sanna Marin apology in #Finland. This time after a music festival, friends were staying at her official residence and plastering racy pics on social media. Sanna Marin seems to lack judgment when picking her new friends... https://t.co/2g1SbYsyWb pic.twitter.com/Y7NP4Vr041— David Mac Dougall (@davidmacdougall) August 23, 2022
В среду на съезде Социал-демократической партии, которую она возглавляет, в городе Лахти Санна Марин заявила: "Я тоже человек, надеюсь, избиратели смотрят на то, как политики выполняют работу, а не на то, чем занимаются в свободное время".
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