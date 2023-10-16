Толпы людей ждут открытия КПП "Рафах", чтобы перебраться в Египет

Одновременно с египетской стороны границы столпились десятки грузовиков с гуманитарной помощью. Однако единственный не контролируемый Израилем контрольно-пропускной пункт по-прежнему закрыт.

Власти Египта дали понять, что они не откроют погранпереход пока не получат гарантии безопасности для своих сотрудников. Кроме того, Каир дал понять, что возможность покинуть Газу он будет готов предоставить только иностранным гражданам, постоянные же жители анклава должны оставаться там.

Израиль хочет проверять все грузовики, направляющиеся в Газу, чтобы убедиться, что в них нет военных грузов.