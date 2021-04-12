"Только на "Бук" надеяться". Что известно из новых разговоров подозреваемых в гибели MH17

В распоряжении нидерландских журналистов оказались перехваты еще нескольких тысяч разговоров. Ранее официально было опубликовано только 12 записей разговоров подозреваемых. Международная следственная группа сумела подтвердить их подлинность. Один из подозреваемых - Олег Пулатов - в разговоре с адвокатами также сказал, что на большинстве обнародованных записей он узнает свой голос.

По версии следственной группы, которая изучает обстоятельства гибели МН17, самолет был сбит из ракетной установки "Бук", принадлежавшей курской 53-й бригаде ПВО российских вооруженных сил. Следователи из Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины считают, что ключевой фигурой в организации доставки "Бука" в город Снежное, откуда, предположительно, была запущена ракета, был Сергей Дубинский с позывным "Хмурый". Летом 2014 года он был главой службы контрразведки в самопровозглашенной ДНР.

Новые прослушки



В 2019 году Дубинский дал интервью Русской службе Би-би-си и назвал выдвинутые против него обвинения "бредом". "Любой человек, имеющий мало-мальское отношение к армии, вам скажет, что начальник контрразведки, отвечающий за транспортировку, а тем более боевое применение [установки "Бук"] - это из области даже не фантастики. Это в Кащенко", - заявил Дубинский корреспонденту Би-би-си.

В причастности к крушению самолета прокуратурой Нидерландов обвиняются четыре человека:

Игорь Гиркин (Стрелков), гражданин России, министр обороны самопровозглашенной ДНР, отставной офицер ФСБ

Сергей Дубинский, гражданин России, старший офицер ГРУ армии России в отставке

Олег Пулатов, гражданин России, подполковник запаса ВДВ армии России

Леонид Харченко, гражданин Украины, командир разведподразделения ГРУ самопровозглашенной ДНР

Однако авторы программы Nieuwsuur общественного нидерландского телеканала NOS утверждают обратное. В частности, журналисты обнародовали телефонный разговор, в котором человек с голосом Дубинского общается с еще одним подозреваемым в причастности к гибели "Боинга" - вероятно, подполковником запаса ВДВ российской армии Олегом Пулатовым.

Судя по записи, примерно за сутки до крушения Пулатов говорил Дубинскому: "Танки не нужны, нужна только дальнобойная артиллерия и хорошая ПВО". Он объясняет, что вооруженные силы Украины применяли авиацию: "самолет с большой высоты работал. То есть практически ни одна система его не доставала".

В ответ человек с голосом Дубинского говорит: "Постараюсь сегодня, если ночью притянут "Бук-М", придет сразу туда к тебе". "Потому что больше делать нам нечего, только на "Бук" надеяться", - добавляет на записи этот человек.

Что говорил Пулатов



Пулатов - единственный из четверых подозреваемых, согласившийся сотрудничать со следствием. Через своих адвокатов он дал показания следователям и заявил, что 16-17 июля 2014 года о зенитно-ракетной установке "Бук", из которой предположительно был сбит самолет, ни с кем не говорил, не заказывал ее перевозку, не сопровождал и не транспортировал.

"Мне даже вообще было не известно, была ли такая система "Бук" у ополчения", - сказал Пулатов адвокатам. Он также утверждал, что ему было известно о "Буках" украинской армии, по его словам, развернутых в районе населенного пункта Зарощенское.

Но в телефонных переговорах, обнародованных нидерландскими журналистами, есть свидетельства и того, что примерно за семь часов до катастрофы Дубинский и Пулатов могли обсуждать отправку "Бука" в район около поселка городского типа Первомайский около города Снежное в Донецкой области. Именно оттуда, согласно данным следователей, запустили ракету, которой сбили "Боинг".

"Сейчас тебе Крот [в 2014 году такой позывной носил еще один подозреваемый по делу Леонид Харченко - глава разведывательного подразделения ГРУ самопровозглашенной ДНР] притянет "Бук-М", - говорит человек с голосом Дубинского. - Надо поставить где-то в районе Первомайска его. "Бук-М"… И придут три танка "Востока" с охраной".

В расследовании Nieuwsuur также рассказывается о событиях вскоре после крушения "Боинга". Переговоры подтверждают версию о том, что представители самопровозглашенной ДНР вначале были убеждены, что ракетой ПВО был сбит украинский военный самолет, а не пассажирский лайнер.

"Сбили, молодцы!"



Через полчаса после крушения человек с голосом Харченко докладывает, вероятно, Дубинскому: "Мы на месте, одну уже "сушку" сбили" (имеется в виду истребитель "Су"). "Молодцы, ай, молодцы! Одну "сушку" сбили, молодцы!" - хвалят его в ответ.

Судя по следующему разговору, произошедшему спустя два часа после трагедии, о гибели малайзийского лайнера они точно не знали даже тогда. Неизвестный собеседник спрашивает у человека с голосом Дубинского: "Тут мне звонят журналисты, в частности, с НТВ. Говорят, что-то "Боинг" рухнул под Донецком, где-то километров 80 от Донецка. Правда?". "Бой идет в смысле?" - не понимает тот. В ответ на уточняющий вопрос он говорит: "А, так наши сбили на "Саур Могиле" [курган в Донецкой области, где тогда шли ожесточенные бои]. Там вот возле Марииновки. Наши - "сушку" [сбили]". О "Боинге", судя по разговору, ему пока неизвестно.

Когда картина произошедшего начала проясняться, в разговорах между обвиняемыми возникает версия о причастности к произошедшему украинского истребителя.

Представители самопровозглашенной ДНР и России давали несколько различных объяснений того, что произошло с МH17. В числе прочего они утверждали, что малайзийский самолет мог по ошибке сбить самолет украинских военно-воздушных сил и украинская установка "Бук". Международная следственная группа эти версии отвергла.

Примерно через три с половиной часа после крушения "Боинга" люди с голосами Дубинского и Пулатова обсуждают произошедшее. "Это "сушка" е… [сбила] "Боинг", да?", - спрашивает первый. Второй отвечает утвердительно, но на вопрос о том, видели ли они это, говорит: "Наблюдали с земли. Я-то сам был в Марииновке".

"Все равно на нас свалят"



Как говорят журналисты, сразу после этого "Дубинский" обсуждает ситуацию с человеком с голосом Игоря Гиркина - еще одного обвиняемого по делу о гибели МН17, в тот момент он был министром обороны самопровозглашённой ДНР.

"Сушка" вальнула "Боинг", а "сушку" уже наши "Буком" е… [сбили], - говорит "Дубинский" "Гиркину". Тот отвечает "угу", правда после этого добавляет: "Я чего-то, честно говоря, не очень в это верю". "Так все равно на нас свалят, что мы завалили, понимаешь?", - отвечает ему "Дубинский".

Международная следственная группа ранее проверяла версию о том, что малайзийский самолет мог по ошибке сбить самолет украинских военно-воздушных сил и опровергла ее.

Проведя выкладку обнаруженных фрагментов упавшего "Боинга", а также ряд экспертиз, следствие пришло к выводу, что взрыв произошел не внутри, а снаружи лайнера. В частности, на это указывал характер повреждения частей салона и обшивки. Сажа от взрыва ракеты была обнаружена не внутри самолета, а с внешней стороны кабины пилотов. Также была проведена экспертиза тел и вещей экипажа и пассажиров самолета. Специалисты обнаружили в них поражающие элементы ракеты "Бук". Следов попадания каких-либо других ракет, кроме ракеты "Бука", а также следов от пуль самолетных пушек обнаружено не было.

Следствием также была опровергнута гипотеза о том, что "Боинг" мог быть сбит "Буком" украинских вооруженных сил.

Слушания по делу о крушении самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines проводит Гаагский суд. Следующее заседание состоится 15 апреля.

Среди обвиняемых в причастности к крушению самолета и смерти 298 человек - три гражданина России и один гражданин Украины. Как заявили Би-би-си следователи JIT, их задача - "изобличить всю цепочку - от экипажа "Бука" до тех, кто отдавал приказы этому "Буку" отправиться на задание 17 июля 2014 года".