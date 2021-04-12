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Журналисты общественного телевидения Нидерландов опубликовали новые записи телефонных разговоров обвиняемых по делу о крушении малайзийского "Боинга" под Донецком в 2014 году. Разговоры, перехваченные украинскими спецслужбами и переданные нидерландским следователям, противоречат утверждениям двух подозреваемых - отставных офицеров военной разведки России Сергея Дубинского и Олега Пулатова. Оба они говорили, что не имеют отношения к трагедии, пишет BBC.
"Только на "Бук" надеяться". Что известно из новых разговоров подозреваемых в гибели MH17
© Reuters / Scanpix

В распоряжении нидерландских журналистов оказались перехваты еще нескольких тысяч разговоров. Ранее официально было опубликовано только 12 записей разговоров подозреваемых. Международная следственная группа сумела подтвердить их подлинность. Один из подозреваемых - Олег Пулатов - в разговоре с адвокатами также сказал, что на большинстве обнародованных записей он узнает свой голос.

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По версии следственной группы, которая изучает обстоятельства гибели МН17, самолет был сбит из ракетной установки "Бук", принадлежавшей курской 53-й бригаде ПВО российских вооруженных сил. Следователи из Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины считают, что ключевой фигурой в организации доставки "Бука" в город Снежное, откуда, предположительно, была запущена ракета, был Сергей Дубинский с позывным "Хмурый". Летом 2014 года он был главой службы контрразведки в самопровозглашенной ДНР.

Новые прослушки

В 2019 году Дубинский дал интервью Русской службе Би-би-си и назвал выдвинутые против него обвинения "бредом". "Любой человек, имеющий мало-мальское отношение к армии, вам скажет, что начальник контрразведки, отвечающий за транспортировку, а тем более боевое применение [установки "Бук"] - это из области даже не фантастики. Это в Кащенко", - заявил Дубинский корреспонденту Би-би-си.

В причастности к крушению самолета прокуратурой Нидерландов обвиняются четыре человека:

  • Игорь Гиркин (Стрелков), гражданин России, министр обороны самопровозглашенной ДНР, отставной офицер ФСБ
  • Сергей Дубинский, гражданин России, старший офицер ГРУ армии России в отставке
  • Олег Пулатов, гражданин России, подполковник запаса ВДВ армии России
  • Леонид Харченко, гражданин Украины, командир разведподразделения ГРУ самопровозглашенной ДНР

Однако авторы программы Nieuwsuur общественного нидерландского телеканала NOS утверждают обратное. В частности, журналисты обнародовали телефонный разговор, в котором человек с голосом Дубинского общается с еще одним подозреваемым в причастности к гибели "Боинга" - вероятно, подполковником запаса ВДВ российской армии Олегом Пулатовым.

Судя по записи, примерно за сутки до крушения Пулатов говорил Дубинскому: "Танки не нужны, нужна только дальнобойная артиллерия и хорошая ПВО". Он объясняет, что вооруженные силы Украины применяли авиацию: "самолет с большой высоты работал. То есть практически ни одна система его не доставала".

В ответ человек с голосом Дубинского говорит: "Постараюсь сегодня, если ночью притянут "Бук-М", придет сразу туда к тебе". "Потому что больше делать нам нечего, только на "Бук" надеяться", - добавляет на записи этот человек.

Что говорил Пулатов

Пулатов - единственный из четверых подозреваемых, согласившийся сотрудничать со следствием. Через своих адвокатов он дал показания следователям и заявил, что 16-17 июля 2014 года о зенитно-ракетной установке "Бук", из которой предположительно был сбит самолет, ни с кем не говорил, не заказывал ее перевозку, не сопровождал и не транспортировал.

"Мне даже вообще было не известно, была ли такая система "Бук" у ополчения", - сказал Пулатов адвокатам. Он также утверждал, что ему было известно о "Буках" украинской армии, по его словам, развернутых в районе населенного пункта Зарощенское.

Но в телефонных переговорах, обнародованных нидерландскими журналистами, есть свидетельства и того, что примерно за семь часов до катастрофы Дубинский и Пулатов могли обсуждать отправку "Бука" в район около поселка городского типа Первомайский около города Снежное в Донецкой области. Именно оттуда, согласно данным следователей, запустили ракету, которой сбили "Боинг".

"Сейчас тебе Крот [в 2014 году такой позывной носил еще один подозреваемый по делу Леонид Харченко - глава разведывательного подразделения ГРУ самопровозглашенной ДНР] притянет "Бук-М", - говорит человек с голосом Дубинского. - Надо поставить где-то в районе Первомайска его. "Бук-М"… И придут три танка "Востока" с охраной".

В расследовании Nieuwsuur также рассказывается о событиях вскоре после крушения "Боинга". Переговоры подтверждают версию о том, что представители самопровозглашенной ДНР вначале были убеждены, что ракетой ПВО был сбит украинский военный самолет, а не пассажирский лайнер.

"Сбили, молодцы!"

Через полчаса после крушения человек с голосом Харченко докладывает, вероятно, Дубинскому: "Мы на месте, одну уже "сушку" сбили" (имеется в виду истребитель "Су"). "Молодцы, ай, молодцы! Одну "сушку" сбили, молодцы!" - хвалят его в ответ.

Судя по следующему разговору, произошедшему спустя два часа после трагедии, о гибели малайзийского лайнера они точно не знали даже тогда. Неизвестный собеседник спрашивает у человека с голосом Дубинского: "Тут мне звонят журналисты, в частности, с НТВ. Говорят, что-то "Боинг" рухнул под Донецком, где-то километров 80 от Донецка. Правда?". "Бой идет в смысле?" - не понимает тот. В ответ на уточняющий вопрос он говорит: "А, так наши сбили на "Саур Могиле" [курган в Донецкой области, где тогда шли ожесточенные бои]. Там вот возле Марииновки. Наши - "сушку" [сбили]". О "Боинге", судя по разговору, ему пока неизвестно.

Когда картина произошедшего начала проясняться, в разговорах между обвиняемыми возникает версия о причастности к произошедшему украинского истребителя.

Представители самопровозглашенной ДНР и России давали несколько различных объяснений того, что произошло с МH17. В числе прочего они утверждали, что малайзийский самолет мог по ошибке сбить самолет украинских военно-воздушных сил и украинская установка "Бук". Международная следственная группа эти версии отвергла.

Примерно через три с половиной часа после крушения "Боинга" люди с голосами Дубинского и Пулатова обсуждают произошедшее. "Это "сушка" е… [сбила] "Боинг", да?", - спрашивает первый. Второй отвечает утвердительно, но на вопрос о том, видели ли они это, говорит: "Наблюдали с земли. Я-то сам был в Марииновке".

"Все равно на нас свалят"

Как говорят журналисты, сразу после этого "Дубинский" обсуждает ситуацию с человеком с голосом Игоря Гиркина - еще одного обвиняемого по делу о гибели МН17, в тот момент он был министром обороны самопровозглашённой ДНР.

"Сушка" вальнула "Боинг", а "сушку" уже наши "Буком" е… [сбили], - говорит "Дубинский" "Гиркину". Тот отвечает "угу", правда после этого добавляет: "Я чего-то, честно говоря, не очень в это верю". "Так все равно на нас свалят, что мы завалили, понимаешь?", - отвечает ему "Дубинский".

Международная следственная группа ранее проверяла версию о том, что малайзийский самолет мог по ошибке сбить самолет украинских военно-воздушных сил и опровергла ее.

Проведя выкладку обнаруженных фрагментов упавшего "Боинга", а также ряд экспертиз, следствие пришло к выводу, что взрыв произошел не внутри, а снаружи лайнера. В частности, на это указывал характер повреждения частей салона и обшивки. Сажа от взрыва ракеты была обнаружена не внутри самолета, а с внешней стороны кабины пилотов. Также была проведена экспертиза тел и вещей экипажа и пассажиров самолета. Специалисты обнаружили в них поражающие элементы ракеты "Бук". Следов попадания каких-либо других ракет, кроме ракеты "Бука", а также следов от пуль самолетных пушек обнаружено не было.

Следствием также была опровергнута гипотеза о том, что "Боинг" мог быть сбит "Буком" украинских вооруженных сил.

Слушания по делу о крушении самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines проводит Гаагский суд. Следующее заседание состоится 15 апреля.

Среди обвиняемых в причастности к крушению самолета и смерти 298 человек - три гражданина России и один гражданин Украины. Как заявили Би-би-си следователи JIT, их задача - "изобличить всю цепочку - от экипажа "Бука" до тех, кто отдавал приказы этому "Буку" отправиться на задание 17 июля 2014 года".

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bbcrussian.com

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