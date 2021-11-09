"Только камень прилетел в полицейское авто". Поляки отчитались, как прошла ночь на границе

Na granicy noc minęła w miarę spokojnie. Jedynie w policyjny samochód poleciał kamień.#naGranicy pic.twitter.com/mCqShhG0Ri— podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 9, 2021
По данным ведомства, ночь прошла относительно спокойно:
"Только один камень полетел в полицейский автомобиль".
Zerkalo напоминает, 8 ноября большая колонна мигрантов с Ближнего Востока направилась в сторону пограничного перехода "Брузги" на белорусско-польской границе. Госпогранкомитет насчитал в ней около двух тысяч человек. Не дойдя 300 метров до погранперехода, они свернули в лес и начали разбивать лагерь. Позже они безуспешно попробовали штурмовать границу.
Польша закрывает движение через пункт пропуска "Кузница" с 9 ноября
С 9 ноября погранпереход в Кузнице будет закрыт. Об этом сообщает польская пограничная служба.
— В связи с ситуацией на белорусско-польской границе 9 ноября с 7 утра движение в пункте будет приостановлено, а путешественникам рекомендуем отправляться на погранпереходы в Тересполе и Бобровниках, — проинформировали пограничники.
В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что белорусская сторона не видит объективных причин для принятия такого решения. "Стоит отметить, что при возобновлении работы польского пункта пропуска белорусские службы готовы обеспечить оформление в штатном режиме", — добавили в ГПК.
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