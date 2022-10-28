“Оккупанты прибегают к давлению и манипуляциям, заявляя, что тысяча работников станции уже подписала контракты. Однако эта ложь не срабатывает”, - заявили в "Энергоатоме".
“На самом деле из 6700 работников, оставшихся работать на оккупированной ЗАЭС, только около сотни подписали контракты с "Росатомом". Причем подавляющее большинство из тех, кто это сделал, согласились под давлением захватчиков".
Еще 4300 работников ЗАЭС уже выехали на подконтрольную Украине территорию, говорится в заявлении компании, но среди тех, кто уже вызвался работать на Россию, есть и добровольцы, в том числе и из руководящего состава станции.
Россия захватила АЭС в начале марта и с тех пор пытается интегрировать ее в систему российского "Росатома".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Жители Литвы живут меньше жителей других стран ЕС: почему?
По данным за 2021 год, вероятная продолжительность жизни...
Соратница Палецкиса заявила, что больше не будет ходить на допросы
Глава прокремлевского "Международного форума...
Глава ЦБ Литвы: прогноз инфляции на следующий год может быть увеличен
В последнее время прогноз инфляции все время...
Эфир Delfi: Валдайский Путин, израильская Собчак, глава МВД и генерал
Гости студии Delfi, с которым подводим итоги этой недели,...
Синоптик рассказала, в какой из памятных дней на следующей неделе ожидается меньше осадков
Синоптик Литовской гидрометеорологической службы...