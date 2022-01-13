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Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили протесты в азиатской республике и их урегулирование. Казахстанский лидер поблагодарил своего коллегу за помощь в решении проблемы, передает KP.RU
Kassymas-Jomartas Tokayevas ir Vladimiras Putinas
Kassymas-Jomartas Tokayevas ir Vladimiras Putinas
© AP/Scanpix

"Особая признательность за помощь и поддержку высказана Российской Федерации – стратегическому партнеру и союзнику по ОДКБ. Обсуждены вопросы, связанные с началом согласованного вывода контингентов стран – членов ОДКБ с территории Республики Казахстан", – сообщается на сайте Кремля.

Во вторник, 11 января, президент Казахстана объявил о завершении основной миссии миротворческих сил ОДКБ, отметив, что через два дня начнется вывод войск организации, который займет не более десяти дней.

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