Спустя почти месяц после массовых акций протеста в Казахстане, в ходе которых были убиты не менее 225 человек, глава государства Касым-Жомарт Токаев отклонил предложение провести международное расследование случившегося. "Я не считаю необходимым проводить такое расследование, справимся сами", - заявил он в субботу, 29 января, в интервью государственному телеканалу "Хабар24".

С требованиями провести независимое расследование произошедшего ранее выступили Европейский парламент и международные правозащитные организации. В резолюции Европарламента, принятой 20 января, решительно осуждались "массовые акты насилия, последовавшие за мирными протестами", и "подстрекательская риторика президента Токаева", объявившего всех протестующих, в том числе и мирных, - "террористами".

В интервью глава государства заявил, что эта резолюция - "рекомендательная", "не носит обязательного характера" и назвал ее "необъективной и преждевременной". В создании резолюции Токаев обвинил "лоббистов", работающих "по заказу людей, которые когда-то покинули Казахстан", а собственный приказ стрелять по протестующим на поражение Токаев оправдал "интересами государства и безопасности граждан".

Протесты и беспорядки в Казахстане

В начале января в Жанаозене на западе Казахстана начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ, они быстро переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В некоторых регионах в ночь на 5 января начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Сильнее других пострадал самый крупный город Казахстана - Алматы. По данным властей, в ходе беспорядков погибли 225 человек, в том числе 19 представителей правоохранительных органов, пострадали более 4500 человек. Только в бывшей столице в связи с протестами и беспорядками задержаны более 2700 человек.

Президент Токаев отправил правительство в отставку и ввел в стране чрезвычайное положение. 6 января в Казахстан по его просьбе прибыл вооруженный контингент ОДКБ для помощи "в преодолении террористической угрозы". В середине января подразделения сил ОДКБ покинули Казахстан, а в конце января парламент отменил пожизненное председательство Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и в Ассамблее народа Казахстана (АНК).