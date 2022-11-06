Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу, 5 ноября, подписал ряд законов, ограничивающих полномочия главы государства. Пакет документов был принят по итогам референдума о поправках к конституции республики.

Теперь президент сможет назначать глав столицы, городов республиканского значения и регионов лишь после одобрения местных депутатов. Кроме того, так называемая "президентская квота" в парламенте сокращена с 15 до 10 депутатов.

Нововведения запрещают главе государства состоять в политических партиях, а его близким родственникам — занимать политические должности и руководящие посты в квазигосударственном секторе. Законодательство страны относит к этой группе предприятия, учредителем, участником или акционером которых является государство, а также дочерние, зависимые и иные юридические лица, аффилированные с ними.

Референдум в Казахстане о поправках к конституции



В начале июня в Казахстане прошел референдум, участники которого подавляющим большинством голосов одобрили конституционные поправки, предусматривающие преобразование страны из суперпрезидентской в президентскую республику с важной ролью парламента. По данным Центризбиркома, в поддержку нововведений, предложенных президентом, проголосовали 77,18 процента избирателей.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лишился конституционного статуса "елбасы" — "отца нации". Эксперты расценили референдум как подготовку действующего главы государства Токаева к выдвижению своей кандидатуры на второй президентский срок. В то же время ряд критиков сомневаются, что принятие поправок реально изменит авторитарную систему правления, выстроенную Назарбаевым.