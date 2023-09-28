Токаев: Казахстан будет следовать санкционному режиму против России

“Что касается возможного обхода санкций, то Казахстан однозначно заявил о том, что будет следовать санкционному режиму. Мы имеем контакты с соответствующими организациями, по соблюдению санкционного режима. И каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на то, чтобы обойти секционный режим, мне кажется, не должно быть”, - заявил Токаев.

Он также заявил о готовности увеличить поставки нефти в Германию и “придать им долгосрочный характер”. Токаев отметил, что с начала года Казахстан через магистральный нефтепровод “Дружба” отправил в Германию 500 тысяч тонн нефти.