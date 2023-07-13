То ли абсурд, то ли победа. Что получила Украина на саммите НАТО в Вильнюсе

Главное, чего ожидал Киев от саммита НАТО в Вильнюсе , — это констатации альянсом того, что Украина сможет стать его членом немедленно после окончания нынешней войны. План-максимум — добиться от НАТО официального приглашения присоединиться к Альянсу.

Во всяком случае, когда на итоговой пресс-конференции у Зеленского спросили, приблизил ли Вильнюсский саммит победу Украины в войне против России, его «да» выглядело вполне искренним.

Итоговый документ не добавляет в эти отношения определенности, и в этом смысле саммит НАТО сложно назвать историческим. С другой стороны, саммит НАТО — это ведь не только о НАТО. Договоренности, которых Киев достиг на полях этого мероприятия, дают Владимиру Зеленскому основания называть свой визит в Вильнюс успешным.

Несколько недель в преддверии саммита украинские власти целенаправленно разогревали атмосферу, требуя от НАТО максимально четких и конкретных формулировок относительно будущего отношений с Киевом.

Если бы Владимиру Зеленскому дали почитать коммюнике Вильнюсского саммита НАТО месяц назад — да что месяц, даже за день до его открытия, думается, главной эмоцией украинского президента было бы разочарование.

«Беспрецедентно и абсурдно — когда (в решении саммита НАТО) нет никаких временных рамок ни для приглашения (!), ни для членства Украины; и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об „условиях“ даже для приглашения Украины… Неопределенность — это слабость. И я откровенно обсужу это на саммите», — написал от в твиттере по дороге в Вильнюс.

В конце концов, Зеленский объявил, что поедет в Вильнюс, вечером накануне саммита, а окончательная редакция коммюнике была согласована за считанные часы до его официального открытия. Итоговые формулировки, мягко говоря, разочаровали Владимира Зеленского.

В Киеве хотели получить максимально конкретные формулировки, настолько, что прибегли к методам, сильно напоминающим шантаж: в преддверии саммита Владимир Зеленский несколько раз заявил, что не поедет в Вильнюс, если на нем не будут приняты решения, отвечающие амбициям Украины.

При этом в Киеве осознавали, что такое приглашение, разумеется, не означало бы автоматического присоединения Украины к НАТО. Зеленский и его соратники не скрывали, что это стало бы чисто политическим шагом, который бы придал дополнительной мотивации украинским воинам на фронтах войны с Россией.

На этом фоне другие бесспорно позитивные для Киева моменты коммюнике — например, основание многолетней программы помощи альянса Украине или запуск совета Украина-НАТО — отошли на второй план. А заявления генсека Альянса Йенса Столтенберга , что сейчас Украина ближе к НАТО, чем когда-либо, похоже, не впечатлили украинского президента.

В итоговой редакции коммюнике саммита НАТО, опубликованного в тот же день вечером, ключевая для Украины фраза осталась без изменений: «Будущее Украины — в НАТО… Мы сможем пригласить Украину присоединиться к Альянсу, когда союзники договорятся и будут выполнены условия».

Владимир Зеленский прибыл в Вильнюс в обед вторника, первого дня работы саммита. Судя по всему, «дипломатия последнего момента», как описала ее Guardian, не принесла результата.

Твит Зеленского, судя по сообщениям западных СМИ, вызвал раздражение даже у симпатизирующих Киеву участников саммита. «Зеленский зашел слишком далеко», — процитировало Politico анонимного высокопоставленного дипломата из центральноевропейской страны.

Еще одна задача, которую Киев ставил перед собой на Вильнюсском саммите, — максимально упростить будущую процедуру обретения Украиной членства в НАТО.

«Решение нас откровенно огорчило, и сегодня мы целый день разговариваем об этом с союзниками… Тут есть две школы мысли. Одни говорят: да вы должны быть счастливы, что в принципе слова „приглашение“ и „Украина“ появились рядом. Но нас такой подход категорически не устраивает… Мы огорчены тем, что нет четкого индикатора, когда именно Украина получит приглашение стать членом НАТО. Поэтому смешанные чувства у нас от саммита», — сказал он в интервью Радио Свобода.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, не скрывал разочарования по поводу формулировок итогового документа.

Немедленной реакции Зеленского на публикацию коммюнике не последовало. Но отмена им традиционного ежевечернего обращения к народу Украины — ранее такое случалось довольно редко — говорила о том, что эту новость было сложно назвать хорошей.

Формально эта задача выполнена: в итоговом коммюнике речь идет о том, что Украине не нужно будет реализовывать План действий по членству (ПДЧ), через который в конце 1990-х — начале 2000-х проходили новые члены НАТО.

Но не все так просто. Ведь остается открытым вопрос, что это за условия, упомянутые в итоговом коммюнике.

Само коммюнике ответа на этот вопрос не дает. Поэтому остается пространство для интерпретаций, и это пространство непозволительно широко для саммита, который должен был расставить все точки над і в отношениях между Украиной и НАТО.

С одной стороны, есть позиция Владимира Зеленского. Он на пресс-конференции по окончании саммита заявил, что воспринимает слово «условия» просто как окончание войны.

«В тот момент, когда закончится война, Украину точно пригласят в НАТО… Я сегодня другого мнения не слышал», — сказал он.