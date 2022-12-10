Times: США дали Украине зеленый свет на удары по территории России

После массированных ударов российских войск по жизненно важной украинской инфраструктуре США меньше беспокоятся по поводу того, что атаки Киева по дальним целям могут привести к эскалации конфликта. Поэтому Украине позволили самостоятельно решать, как применять переданное ВСУ оружие, пишет газета.
"Мы не говорим Киеву: "Не наносите удары по россиянам [в России или аннексированном Крыму]". Мы им не можем указывать, что делать. Они сами решают, как использовать свое оружие. Единственное, на чем мы настаиваем, — то, что при использовании поставленного нами оружия украинские военные соблюдали международные законы войны и Женевские конвенции", — цитирует издание источника в оборонном ведомстве США.
5 декабря российское минобороны сообщило, что аэродромы в Саратовской и Рязанской областях были атакованы беспилотниками, в результате чего погибли трое военнослужащих. Согласно заявлению российских военных, за нападением стоит Украина.
Украина официально свою причастность к произошедшему не подтверждала. Однако советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал, что "если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета".
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