В первые же часы войны российские спецназовцы, десантировавшиеся в Киеве с целью захвата или убийства президента Украины, буквально вплотную подошли к жилому комплексу, где находился сам Зеленский с семьей и его ближайшее окружение, пишет Шустер, который две недели в апреле провел в обществе Зеленского и узнал от него самого и его близких много подробностей.
"Когда настала первая ночь войны, вокруг правительственного квартала началась стрельба, - рассказывает Шустер. - Охранники комплекса потушили свет и принесли бронежилеты для Зеленского и десятка его помощников. Но мало кто из них знал, как обращаться с этим снаряжением”.
Российские спецназовцы дважды предпринимали попытку штурмовать комплекс, но их атаки были отбиты.
Позже американцы, полагавшие, что Украина долго не продержится, предложили эвакуировать Зеленского и помочь ему сформировать правительство в изгнании, вероятнее всего – на востоке Польши. Однако Зеленский ответил им по защищенной телефонной линии, что “ему нужны патроны, а не эвакуация”.
Шустер пишет также, что президент Украины признался ему, что за два месяца войны и после такого числа жертв он постарел перед лицом такой жестокости.
"Я стал старше, я постарел от всей этой мудрости, которая была мне не нужна. Эта мудрость связана с числом погибших людей, с издевательствами, которые совершали российские солдаты…Честно говоря, я никогда не хотел приобрести такого рода знания...", - сказал Владимир Зеленский в интервью журналу Time.
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