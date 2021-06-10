Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала организовать международный трибунал для расследования преступлений режима Александра Лукашенко, совершенных после выборов 2020 года и до них. Об этом Тихановская заявила, выступая перед Сенатом Чехии (нижняя палата парламента) в среду, 9 июня. Она также указала на необходимость проведения "международной конференции высокого уровня по выходу Беларуси из кризиса", назвав "единственно возможным" решением свободные выборы под международным наблюдением.

Тихановская призвала Чехию признать преступными такие организации Беларуси, "осуществляющие террор против населения", как КГБ, ОМОН и Главное управление по борьбе с организованной преступностью, а также усилить поддержку белорусских правозащитников, журналистов, студентов и врачей. Оппозиционер также считает, что Евросоюзу следует принять четвертый и инициировать пятый пакет санкций против режима Лукашенко. "Я призываю к прекращению инвестиций и кредитов белорусским государственным компаниям и банкам, которые, по сути, являются источником дохода диктаторского режима", - заявила Тихановская.

Такого террора Беларусь "не видела со времен Сталина"



Она назвала действия властей под руководством Лукашенко "террором, которого наша страна не видела со времен Сталина". "Но белорусы призывают к демократическим выборам, а наши мирные акции протеста продолжаются более 300 дней, - продолжила Тихановская. - В это время не было и дня без уличных демонстраций, даже в зимние морозы. Но не было и дня без арестов и насилия со стороны режима - десятки тысяч прошли через тюрьмы, тысячи сейчас там".

Перед выступлением Тихановская провела встречи с президентом Чехии Милошем Земаном, премьер-министром Андреем Бабишем и руководителями Сената, в ходе которых "получила поддержку всех основных политических сил", сообщается в ее официальном Telegram-канале. "Это имеет важное значение перед большими международными саммитами в Европе, которые проходят в этом месяце, и перед заседанием министров иностранных дел ЕС, на котором рассмотрят санкции против режима Лукашенко", - отмечается далее.