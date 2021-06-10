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Выступая в Сенате Чехии, Светлана Тихановская призвала ЕС расширить санкции против режима Александра Лукашенко. Она назвала его действия "террором, которого наша страна не видела со времен Сталина".
Svetlana Cichanouskaja
Svetlana Cichanouskaja
© DELFI / Domantas Pipas

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала организовать международный трибунал для расследования преступлений режима Александра Лукашенко, совершенных после выборов 2020 года и до них. Об этом Тихановская заявила, выступая перед Сенатом Чехии (нижняя палата парламента) в среду, 9 июня. Она также указала на необходимость проведения "международной конференции высокого уровня по выходу Беларуси из кризиса", назвав "единственно возможным" решением свободные выборы под международным наблюдением.

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Тихановская призвала Чехию признать преступными такие организации Беларуси, "осуществляющие террор против населения", как КГБ, ОМОН и Главное управление по борьбе с организованной преступностью, а также усилить поддержку белорусских правозащитников, журналистов, студентов и врачей. Оппозиционер также считает, что Евросоюзу следует принять четвертый и инициировать пятый пакет санкций против режима Лукашенко. "Я призываю к прекращению инвестиций и кредитов белорусским государственным компаниям и банкам, которые, по сути, являются источником дохода диктаторского режима", - заявила Тихановская.

Такого террора Беларусь "не видела со времен Сталина"


Она назвала действия властей под руководством Лукашенко "террором, которого наша страна не видела со времен Сталина". "Но белорусы призывают к демократическим выборам, а наши мирные акции протеста продолжаются более 300 дней, - продолжила Тихановская. - В это время не было и дня без уличных демонстраций, даже в зимние морозы. Но не было и дня без арестов и насилия со стороны режима - десятки тысяч прошли через тюрьмы, тысячи сейчас там".

Перед выступлением Тихановская провела встречи с президентом Чехии Милошем Земаном, премьер-министром Андреем Бабишем и руководителями Сената, в ходе которых "получила поддержку всех основных политических сил", сообщается в ее официальном Telegram-канале. "Это имеет важное значение перед большими международными саммитами в Европе, которые проходят в этом месяце, и перед заседанием министров иностранных дел ЕС, на котором рассмотрят санкции против режима Лукашенко", - отмечается далее.

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Deutsche Welle

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