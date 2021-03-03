Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская обсудила с президентом Финляндии Саули Ниинистё политический кризис в Беларуси и возможности международного посредничества в деле его урегулирования. "В Хельсинки Светлана Тихановская впервые встретилась с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Они обсудили продолжающийся кризис в Беларуси и потенциальные переговоры при международном посредничестве на площадке ОБСЕ - с возможным участием других государственных институций", - сообщила пресс-служба Тихановской в среду, 3 марта.

Согласно сообщению, Тихановская на переговорах, прошедших накануне, подчеркнула, что участники протестов в Беларуси добиваются проведения уже в нынешнем году новых свободных и справедливых выборов под международным наблюдением. Светлана Тихановская также обсудила с Ниинистё "будущее отношений между двумя странами и потенциальное сотрудничество", при этом президент Финляндии "выразил поддержку Тихановской в поиске решения кризиса через переговоры", - добавили в пресс-службе.

Тихановская находится в Финляндии с визитом 1- 4 марта. В ее графике также встречи с премьер-министром этой страны Санной Марин, министром иностранных дел Пеккой Хаависто и другими членами правительства, а также с почетным председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илккой Канерва.

Массовые протесты в Беларуси

Тихановская участвовала в президентских выборах в Беларуси после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан. Согласно результатам выборов, объявленных ЦИК, Тихановская набрала чуть более 10 процентов голосов избирателей.

В стране с 9 августа не прекращаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, победителем на которых был объявлен Александр Лукашенко, который правит страной с 1994 года. Протестующие, считающие, что результаты голосования были сфальсифицированы, добиваются отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В ходе протестов физически пострадали, были арестованы и задержаны тысячи человек, в том числе десятки журналистов. Девять человек погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер.

Ряд стран Евросоюза признали Тихановскую лидером оппозиционных сил Беларуси. Накануне Следственный комитет Беларуси объявил, что Минск будет добиваться экстрадиции Тихановской, которая объявлена в розыск по делу о подготовке массовых беспорядков и захвата власти в Гомеле. Пресс-служба оппозиционерки отвергла обвинения СК, подчеркнув, что Тихановская никогда не участвовала в разработке таких планов.