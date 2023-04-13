The Washington Post: Виновник утечек из Пентагона работает на военной базе

По словам собеседников издания, молодой человек с ником OG рассказал им, что принес эти секретные документы с работы к себе домой. Собеседники добавили, что тот регулярно выкладывал документы на платформе, которая первоначальна предназначалась для обмена мнениями о видеоиграх в условиях изоляции на фоне пандемии коронавируса.

По сообщению The Washington Post, в закрытую группу Discord, куда принимают только по специальным приглашениям, входят около 24 человек, которых объединяет "любовь к оружию, военному снаряжению и Богу". Как рассказал OG участникам группы, он проводит часть своего рабочего дня на закрытом объекте, где запрещено пользоваться мобильными телефонами и другими гаджетами.

Скандальная утечка



По словам участников группы, с которыми удалось пообщаться The Washington Post, им известно настоящее имя OG, а также штат, в котором он живет и работает, но они отказались делиться этой информацией. По их мнению, этот человек осознавал, что делал: "Он умен, он знал, что делает, когда публиковал эти документы. Это ни в коем виде не случайная утечка", — полагают они.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что расследование утечки будет продолжаться до тех пор, пока ее источник не будет установлен. Руководство платформы Discord в свою очередь опубликовало заявление, в котором сообщило о том, что сотрудничает с теми, кто ведет расследование, но отказалось от каких-либо дополнительных комментариев.

Утечка секретных документов американской разведки, большинство которых уже удалены из сети, вызвала широкий резонанс. Из них, в числе прочего, следует, что США шпионят за своими союзниками. В документах также выражались сомнения в успехе запланированного Украиной контрнаступления и сообщалось о нехватке боеприпасов и обученных кадров в рядах ВСУ.