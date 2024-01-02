The Washington Post: "Термин, который Путин понимает лучше всего – насилие"

В статье, отражающей позицию The Washington Post, говорится, что большие цифры жертв среди мирных жителей после российского удара 29 декабря означают, что "президент России вступает в новый год со старой целью: уничтожить суверенитет Украины вместе с надеждами страны стать демократическим государством, тесно связанным с ЕС и, в конечном счете, с НАТО".
"Используя термины, которые он понимает лучше всего –насилие – Путин выражает свою уверенность в том, что ему удалось преодолеть сопротивление украинских военных и экономические санкции Запада, а также убежденность в том, что внимание и решимость Запада неизбежно ослабнут", – пишет WP.
В статье подчеркивается, что Россия "нанесла удар 29 декабря крылатыми ракетами, которыми она запаслась впрок, очевидно, готовясь к новому воздушному наступлению. Хотя Украине удалось сбить 114 из 158 беспилотников и ракет, выпущенных в пятницу, все ракеты С-300 и гиперзвуковые ракеты прошли через небо Украины".
WP напоминает, что "во время холодной войны Советский Союз разработал С-300 – мобильную систему зенитного оружия, предназначенную для поражения американских бомбардировщиков и баллистических ракет. С-300 может выпустить снаряд с 293-фунтовой фугасной боеголовкой, способной остановить цели, движущиеся со скоростью более 2600 миль в час (4184 км/час). В пятницу Россия выпустила 14 таких смертоносных устройств, но не для защиты от самолетов или ракет, а для ударов по городам Украины…Шквал ударов обрушился на 45 многоэтажных зданий, включая школы, церкви, больницы, родильные дома, торговые центры и склады, а также на украинские военные объекты и оборонный завод".
29 декабря в Украине погибло 40 человек: 17 в Киеве, 9 в Запорожье, 6 в Днепре, 4 в Одессе, 3 в Харькове и один во Львове, 160 человек получили ранения.
Журналисты WP считают, что лучшим ответом на последние российские атаки со стороны Вашингтона был бы компромисс между Конгрессом и Белым домом, и призывают обе стороны его достичь, чтобы "оказать помощь Украине и Израилю, а также принять пакет мер для южной границы".
По мнению WP, "в отсутствие действий Конгресса усилится давление на США и Европу, с целью конфискации 300 миллиардов долларов замороженных российских активов и передачи их Украине. Этот шаг, который несет в себе определенные риски для финансовой системы, в итоге может оказаться необходимым для финансирования восстановления Украины, но на данный момент было бы гораздо предпочтительнее, чтобы Конгресс утвердил дополнительные ассигнования на военную помощь и экономическую поддержку Украины".
"Путин начал эту агрессию по собственной инициативе, в нарушение международного права. Он может прекратить ее в любой момент, покинув территорию Украины. Именно такой мир мог бы приветствовать весь мир, но, увы, г-н Путин вряд ли его предложит. Предстоит долгая борьба, которую российский президент не захочет прекращать ни на каких условиях, если не будет уверен, что Украина обладает устойчивой военной мощью", – считает редакция The Washington Post.