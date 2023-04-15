В отчете разведки также говорится, что, по данным перехватов сообщений, только в 346-й бригаде спецназа ГРУ из 900 человек в строю остались 125.

Кроме того, The Washington Post пишет о больших потерях в военной технике. Американская разведка, изучив спутниковые снимки, пришла к выводу, что 22-я бригада спецназа ГРУ потеряла примерно половину бронеавтомобилей "Тигр" с начала войны.

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The Washington Post отмечает, что высокие потери среди элитных бойцов могут быть связаны с тем, что подразделения, предназначенные для сложных операций, использовались в прямых боевых столкновениях для усиления пехоты. В отчете американской разведки говорится, что на восполнение этих потерь России могут потребоваться годы.

Высокие потери среди спецподразделений также подтверждали "Медиазона" и "Русская служба Би-би-си". По их данным, наибольшие потери спецназ нес в первые полгода войны. За все время боевых действий журналисты смогли установить имена 438 погибших бойцов спецподразелений. 38 из них точно служили в 346-й бригаде, уточняет "Медиазона".