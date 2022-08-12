The Washington Post: Авиабазу в Крыму взорвали украинские спецназовцы

Согласно сделанному в среду заявлению воздушных сил Украины, на базе уничтожены по меньшей мере девять российских военных самолетов. Если эти сведения подтвердятся, потери в Саках станут самыми крупными потерями российских ВВС, понесенными за одни сутки. В результате Москве будет сложнее атаковать украинские города.
Возможные последствия для российской стороны
После этой атаки также может повыситься вероятность того, что россиянам будет сложно удерживать контроль над югом Украины в долгосрочной перспективе.
Если Крым уязвим к дальнейшим нападениям, то Россия вынуждена будет охранять ту часть оккупированной территории полуострова, которую Кремль считал недостижимой и чувствовал себя там в безопасности. Также могут возникнуть проблемы со снабжением, указал Андрей Загороднюк, бывший министр обороны Украины, а ныне глава независимой украинской аналитической организации Центр оборонных стратегий.
О том, что именно вызвало взрывы на базе, существуют лишь предположения. Некоторые военные эксперты подозревают, что удар нанесен с помощью дрона. Возможно, БПЛА направили оперативники, которые скрывались неподалеку от базы.
Другая выдвигаемая экспертами версия — это заделка взрывчатки представителями движения сопротивления. Ракета могла нанести такой ущерб, но нет данных о том, что у Украины есть снаряды необходимой для этого дальности.
Военный аэродром в Новофедоровке вблизи города Саки, где 9 августа прогремели взрывы, находится в более чем 200 км от ближайшей линии фронта, и в соответствии с утверждением американских чиновников, никакого американского оружия там не применялось.
Соответственно, использование для ударов по объектам в Крыму РСЗО HIMARS исключается. А вот бойцы сопротивления могли сыграть важную роль в определении главных целей, таких как составы и командные пункты, пишет The Washington Post.
Аэродром используется для атак на Украину
Военный аэродром Саки около поселка Новофедоровка используется как авиабаза Минобороны РФ. Здесь базируются самолеты и вертолеты, в том числе морской авиации. Кроме того, там находится наземный испытательный тренировочный комплекс для отработки взлета и посадки самолетов корабельной авиации.
По данным украинских СМИ, аэродром неоднократно использовали самолеты, наносившие удары по территории Украины.
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