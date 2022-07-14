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Американская газета сообщила о прогрессе, достигнутом на переговорах в Стамбуле. Сделка предусматривает прекращение огня и частичное разминирование трех портов.
The Wall Street Journal раскрыла подробности сделки по экспорту украинского зерна
© AFP / Scanpix

Представители Украины, России, Турции и ООН во время переговоров в Стамбуле договорились о деблокаде трех украинских портов для экспорта зерна. Об этом сообщила в среду, 13 июля, американская газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванные информированные источники. Согласно договоренности, украинская сторона частично разминирует порты, а в морском коридоре будут круглосуточно работать тральщики.

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По данным газеты, стороны предварительно согласовали такой механизм: зерно может отправляться из трех украинских портов в сопровождении украинских судов по определенным коридорами, где будет действовать режим прекращения огня. Чтобы исключить транспортировку западного оружия по морю, турецкие военно-морские силы будут проверять суда, следующие в украинские порты. Стороны договорились создать в Стамбуле под эгидой ООН координационный центр, ответственный за контроль поставок украинского зерна и мониторинг уровня угроз для судов-зерновозов.

Источники WSJ указывают, что речь идет о предварительном соглашении. Для официального заключения сделки требуется согласие Владимира Путина. Собеседники издания надеются, что согласие может быть получено после встречи Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на следующей неделе в Тегеране.

По данным министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского, из Украины нужно вывезти 18 млн тонн зерновых старого урожая. Еще 40 млн тонн на экспорт ожидается из нового урожая.

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Deutsche Welle
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