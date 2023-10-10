The Times of Israel: на юге Израиля обнаружили тела убитых ХАМАС 40 младенцев, некоторые из них были обезглавлены

"Это то, чего я никогда не видел в своей жизни. Это то, что я представлял себе по рассказам бабушки и дедушки в Европе и других местах", — сказал он.

Во вторник ЦАХАЛ привез в Кфар-Азу и другие подвергшиеся нападению места десятки иностранных журналистов. По данным изданий, съемочные группы под взрывы и артиллерийский обстрел пробирались в касках и бронежилетах по разрушенному кибуцу Кфар-Аза. Там у поврежденных домов до сих пор лежат тела, в том числе палестинских террористов. Журналистов сопровождала как минимум одна рота солдат ЦАХАЛ, которые продолжают расчищать территорию после обстрелов.

Генерал ЦАХАЛа Итай Верув заявил, что это не война, а резня: "Вы видите младенцев, матерей, отцов в их спальнях, в их защитных комнатах, и как террористы убивают их. Это не война... это резня".

Колумнист AlMajallaEN также опубликовал фотографии с убитыми из Кфар-Аза. На снимках видны тела женщины и мужчины, лежащие в крови на кровати и рядом с ней на полу.