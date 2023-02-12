По данным издания, подобные переговоры с украинскими властями ведут и другие европейские оборонные предприятия, однако британские чиновники уже посетили страну, рассчитывая не допустить, чтобы их опередили конкуренты из Германии и Франции.
Газета пишет, что подобные предприятия сделают Украину менее зависимой от поставок вооружений странами Запада, однако военные эксперты также отмечают, что такие объекты не могут остаться без внимания российских военных: "Танковый завод не маленький. И, честно говоря, если я был Путиным, то это было бы одно из первых мест, которое я бы уничтожил", — заявил независимый эксперт по обороне Фрэнсис Туса.
Помимо этого, Туса отметил, что Россия может посчитать провокацией появление западных оборонных предприятий на территории Украины, однако он также добавил, что российские угрозы, скорее всего, не повлияют на окончательное решение европейских стран.
В Минобороны Великобритании и канцелярии премьер-министра отказались комментировать ситуацию.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Мираж повышенных пенсий: на самом деле в кошельках свищет ветер
Недавно в Литве поднялся шум из-за возможного...
Родители напуганы: продажи газовых баллончиков растут в десятки раз
Нападения на детей в Вильнюсе вызвали панику среди...
В поле зрения полиции – водитель, предоставлявший услуги подвоза: воспользовался банковской картой клиента
Трижды судимый вильнюсец Руслан Махрин, работавший...
Российский психолог: Кремль хочет добиться от детей и учителей покорности и заразить их Z-идеологией
Получится ли у Кремля добиться от детей и учителей...
Восьмой день поиска Миколаса: осмотрят шесть сегментов побережья реки
В воскресенье продолжаются поиски 15-летнего Миколаса...