The Telegraph: США вернут ядерное оружие в Великобританию

США впервые за 15 лет разместят ядерное оружие на территории Великобритании в свете растущей угрозы со стороны России. Об этом британская газета The Telegraph сообщила в пятницу, 26 января, ссылаясь на документы министерства обороны США.

Ядерное оружие будет находиться на авиабазе Лейкенхит в графстве Саффолк, следует из материалов Пентагона. Речь идет о бомбах B61-12, мощность которых может достигать 50 килотонн, поясняет издание. Это втрое выше мощности атомной бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в августе 1945 года, уточняет газета.

Пентагон не подтвердил и не опроверг утверждения издания. "Соединенные Штаты регулярно модернизируют свои военные объекты в странах-союзниках", - заявил The Telegraph представитель Минобороны США. По его словам, изученные газетой документы "не содержат прогнозов и не предназначены для раскрытия каких-либо конкретных позиций или деталей базирования".

Элемент программы НАТО по модернизации ядерных объектов