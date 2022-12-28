The New York Times: ВСУ близки к деоккупации Кременной

Кременная является "воротами" для наступления и освобождения Северодонецка и Лисичанска — важных промышленных центров Донбасса, которые Россия заняла после изнурительной летней кампании, констатирует NYT. "Взятие под контроль Кременной на востоке Украины стал бы еще одним шагом в украинской кампании по возвращению крупных городов", — пишет газета.
Британская разведка: Россия построила обширные оборонительные сооружения
NYT указывает на возведенные россиянами оборонительные сооружения. В Минобороны Великобритании подтверждают: "Россия построила новые обширные оборонительные сооружения в этом районе и, вероятно, будет уделять приоритетное внимание удержанию линии фронта". Населенный пункт Кременная имеет важное логистическое значение для российского фронта в Донбассе, а также является стратегически важным городом в Луганской области, констатируют в британской разведке.
"У РФ было время все заминировать"
Как передавало агентство УНИАН, на заседании Ставки верховного главнокомандующего 27 декабря президент Украины Владимир Зеленский обсудил с военными ситуацию вблизи Бахмута и Кременной. По словам украинского лидера, обстановка требует от украинских военных "максимума сил и концентрации". "Ситуация там тяжелая, мучительная", — отметил Зеленский.
Председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай 27 декабря указал, что у ВС РФ под Кременной имеется огромное количество резервов, техники. "Было время все заминировать. Поэтому очень тяжело дается каждый метр, но все равно наши войска продвигаются понемногу вперед", — отметил Гайдай.
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