The New York Times подтвердила подлинность видео с предполагаемым расстрелом российских военнопленных

Видеозаписи, о которых идет речь, начали распространяться в социальных сетях в середине ноября. На первом видео украинские военные во дворе жилого дома берут в плен группу людей, одетых в российскую форму. NYT обращает внимание, что бойцы ВСУ на записи стоят в расслабленных позах и не целятся в пленных.

Видео резко обрывается, когда в кадре появляется еще один человек и раздается звук, похожий на выстрел. На второй записи, вероятно, снятой с дрона над тем же местом, показаны тела 12 солдат, сдавшихся в плен. Рядом с некоторыми из них видны следы крови. Что произошло в промежуток времени между двумя видеозаписями — неизвестно. NYT пишет, что последний вышедший из дома российский военный, вероятно, попытался оказать сопротивление и начал стрельбу.

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Доктор Рохини Хаар, медицинский эксперт в правозащитной организации Physicians for Human Rights, по просьбе газеты прокомментировал видеозаписи: "Похоже, что большинство из них были убиты выстрелом в голову. Есть лужи крови. Это указывает на то, что тела просто оставили там. Вероятно, никто не пытался их забрать или помочь им", — сказал Хаар. Он также добавил, что российские солдаты лежали на земле и фактически были военнопленными, поэтому их гибель можно расценивать как военное преступление.

В то же время эксперт по военным преступлениям Ива Вукусич отмечает, что действия украинских военных могли быть правомерными, поскольку по видеозаписям нельзя установить, были ли пленные убиты в ходе перестрелки или казнены после прекращения огня. Более того, Вукусич отмечает, что как раз действия стрелка могут быть расценены, как "вероломство", поскольку Женевская конвенция запрещает имитировать капитуляцию с целью нанесения удара по противнику.

Власти России потребовали от международных организаций осудить "вопиющее преступление" и провести его тщательное расследование. Глава СПЧ при президенте РФ Валерий Фадеев передал запись в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы и правозащитные организации. Следственный комитет РФ, в свою очередь, возбудил уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц в связи с осуществлением служебной деятельности и о жестоком обращении с военнопленными.

20 ноября вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что украинские власти проведут расследование произошедшего. Она также добавила, что не считает короткие отредактированные видеозаписи доказательством утверждений российских властей.