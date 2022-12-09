The Insider: российские миллиардеры Искандар Махмудов и Андрей Бокарев продолжают бизнес в Латвии

Издание называет бизнесменов "давними друзьями Кремля", а их компании, в том числе Уральскую горно-металлургическую компанию, "Кузбассразрезуголь", "Трансмашхолдинг", — крупнейшими подрядчиками России. До 2017 года Махмудов и Бокарев владели долями в концерне «Калашников». Кроме того, по информации расследователей, через свой «Коломенский завод» они поставляют дизели для российских военных кораблей.
Согласно расследованию, среди латвийских активов Махмудова и Бокарева — Рижский электромашиностроительный завод (Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca (RER)) и его дочернее предприятие LATVO, которое занимается оптовой торговлей техникой и оборудованием.
Капитал RER — 8,1 миллиона евро, а годовой оборот в 2021 году достиг почти 33 миллионов евро. Компания работает по всей Европе и получает финансирование от Евросоюза. В частности, RER получала средства фонда поддержки предпринимательства ЕС через Латвийское агентство инвестиций и развития и министерство экономики страны.
По данным The Insider, Европейский фонд регионального развития выделил компании 527 тысяч евро на проект «интеллектуального терморегулирования интегрированного привода тяги» для электромобиля.
Российские бизнесмены, говорится в расследовании, владеют RER через цепочку посредников, в том числе компании "Холдинг ТрансКомпонент" (LLC TransComponent Holding) и АО "Крона Груп". Как утверждает издание, в 2021 году Бокарев и Махмудов "купили» рижскую компанию сами у себя, а до этого годами контролировали ее через "своих номиналов" — бывших бенефициаров "Крона Груп" россиянина Игоря Лозового и гражданина Литвы Сергеюса Гречукаса.
В 2012-2015 годах Лозовой работал заместителем директора компании «Мосметрострой», которая на тот момент принадлежала бизнесменам. В конце 1990-х он был объявлен в розыск по уголовному делу о неправомерных действиях при банкротстве в Хакасии, выяснили журналисты.
В свою очередь, Гречукас ранее работал в литовском представительстве «Трансмашхолдинга», долями в которой владеют Махмудов и Бокарев. Эта компания, говорится в расследовании, поставляла в Литву пассажирские и грузовые вагоны, рельсовые автобусы и другое оборудование.
«Крона Груп» выступает эксклюзивным дистрибьютором латвийской RER, а также подрядчиком «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК), которую The Insider связывает с Бокаревым и Махмудовым. «Трансмашхолдинг» указан в числе партнеров RER на официальном сайте компании.
Кроме того, гендиректор RER Станислав Водолазский возглавляет «Крону Груп», а также ЦППК. По данным расследователей, во время пандемии ковида и карантина в Москве именно ЦППК выдала ему цифровой пропуск для перемещений по городу.
Как утверждает The Insider, через ЦППК Бокарев и Махмудов сотрудничали с одной из самых богатых женщин Эстонии, бывшей супругой вице-мэра Москвы Максима Ликсутова — Татьяной Ликсутовой. В 2021 году Ликсутова совместно с миллиардерами владела кипрской компанией Fredlake Holdings.
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