The Insider: Навального могли отравить в колонии

Вдова политика Юлия Навальная ранее заявляла, что „в последние минуты перед смертью он жаловался на острую боль в животе“. По мнению врача Александра Полупана, лечившего Навального в омской больнице после отравления „Новичком“ в 2020 году, описанные в документах симптомы могут указывать на то, что политика вновь могли отравить. В пользу этой версии говорит и то, что власти долго не отдавали тело и не допустили проведения альтернативной экспертизы биоматериалов, подчеркивает издание.