The Insider: Навального могли отравить в колонии

Издание получило доступ к двум версиям постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, подписанные майором юстиции Александром Варапаевым. В первой говорится, что 16 февраля 2024 года Алексей Навальный во время прогулки резко почувствовал себя плохо, сообщил об этом, его вывели из прогулочного двора. Затем политик лег на пол и пожаловался „на резкую боль в области живота, у него началось рефлекторное извержение содержимого желудка, проявились судороги, и он потерял сознание“.
Слова о боли в животе, рвоте и судорогах отсутствуют в более поздней, окончательной версии этого же постановления, отмечает The Insider. В описи „изъятых объектов“ также фигурируют „образцы рвотных масс“, отданных на экспертизу, при этом официально ни об экспертизе, ни о рвоте не сообщалось.
Вдова политика Юлия Навальная ранее заявляла, что „в последние минуты перед смертью он жаловался на острую боль в животе“. По мнению врача Александра Полупана, лечившего Навального в омской больнице после отравления „Новичком“ в 2020 году, описанные в документах симптомы могут указывать на то, что политика вновь могли отравить. В пользу этой версии говорит и то, что власти долго не отдавали тело и не допустили проведения альтернативной экспертизы биоматериалов, подчеркивает издание.
Прокуратура отменила решение не возбуждать дело
3 сентября соратник Навального Иван Жданов написал в Telegram, что российская прокуратура отменила решение следователя не возбуждать уголовное дело по факту смерти оппозиционера. „Материал направлен в отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по ЯНАО“, - говорится в постановлении прокуратуры Ямало-Немецкого автономного округа РФ, фотокопию которого выложил Жданов.
При этом политик отметил: это „не значит, что уголовное дело возбудят“. „Это значит, что продолжится проверка. Будут думать, как по-другому представить убийство Алексея Навального. Или будут бесконечно долго проводить эту „проверку“, - считает Жданов.
Врачи потребовали расследовать смерть Навального
В конце августа более ста врачей направили в Следственный комитет РФ открытое письмо с требованием возбудить уголовное дело и привлечь к ответственности виновных в смерти оппозиционера. „Очевидно, что смерть Алексея Навального произошла вследствие халатного исполнения сотрудниками ФСИН своих обязанностей“, - говорилось в этом документе.
Медики напомнили, в частности, что в постановлении СК об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти политика, которое ранее обнародовала его супруга Юлия Навальная, официальной причиной гибели оппозиционера было названо „комбинированное заболевание: гипертоническая болезнь с сосудистыми и органными поражениями, диффузный миокардиосклероз, осложнившееся развитием отека головного мозга, фибрилляции желудочков сердца, отека легких“.
Такие поражения органов „развиваются при длительно текущей гипертонической болезни с выраженным повышением артериального давления“, отмечают авторы заявления. Они указали, что Навального регулярно отправляли в штрафной изолятор, и что перед каждым таким случаем он должен был проходить медосмотр. На этой процедуре неизбежно было бы выявлено выраженное повышение артериального давления и „должна была быть назначена гипотензивная терапия“, считают врачи.
„Однако гипотензивная терапия Алексею назначена не была, его продолжали регулярно отправлять в ШИЗО, несмотря на имеющиеся медицинские противопоказания, что в конечном итоге привело (согласно представленному постановлению) к развитию столь грозных осложнений гипертонической болезни, как отек легких, отек мозга, фибрилляция желудочков и смерть“, - констатировали авторы открытого письма.