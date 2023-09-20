The Insider: латвийские фирмы оснащают российскую армию микросхемами

Один из ключевых импортеров микроэлектроники из Латвии — компания "Леста-М": по данным издания, объем ее госконтрактов на поставку микросхем составил более 80 млн рублей (926 тыс. евро), а ее государственные заказчики — в основном предприятия военно-промышленного комплекса, в том числе производители ракет "Искандер" и зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2Э".

Продукцию в Россию также поставляет предприятие ALFA, основанное на базе Рижского завода полупроводниковых приборов (РЗПП).

В системе госзакупок можно найти данные о поставках "Компания Леста-М" разным госкомпаниям 68 наименований микросхем и радиодеталей. The Insider идентифицировал, что 59 из них были произведены на Рижском заводе полупроводниковых приборов. Подавляющее большинство заказов компании — от предприятий российского военно-промышленного комплекса.