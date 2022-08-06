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Расследователи утверждают, что украинского военнопленного пытал и убил уроженец Тувы из батальона "Ахмат". Мужчина, с которым The Insider и Bellingcat говорили по телефону, отрицает свою причастность.
Prorusiškas karys patruliuoja gatvėje vykstant kovoms tarp Rusijos ir Ukrainos pajėgų šalia Azovstal metalurgijos gamyklos. 2022 balandžio 12 d., pietų Mariupolis, Ukraina. Rusijos karas prieš Ukrainą.
Prorusiškas karys patruliuoja gatvėje vykstant kovoms tarp Rusijos ir Ukrainos pajėgų šalia Azovstal metalurgijos gamyklos. 2022 balandžio 12 d., pietų Mariupolis, Ukraina. Rusijos karas prieš Ukrainą.
© Reuters / Scanpix

Расследовательская группа Bellingcat и издание The Insider утверждают, что установили личность российского военнослужащего, который на видео пытал, калечил и убил пленного украинского военнослужащего. Истязателем оказался 29-летний уроженец Тувы из батальона "Ахмат", говорится в расследованиях, опубликованных в пятницу, 5 августа.

В конце июля в пророссийских Telegram-каналах распространились видео, на которых люди в военной форме с символикой российской армии пытают связанного украинского военнопленного, отрезают ему гениталии, а затем убивают. Непосредственно истязания и убийство совершал мужчина в широкополой шляпе.

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Шляпа и браслет

Из-за низкого качества видео расследователям из Bellingcat и The Insider не удалось проанализировать изображения на изначально опубликованных видео. Установить личность им удалось благодаря отличительным чертам - шляпе и браслету на руке. Мужчину в такой шляпе и с таким браслетом журналисты обнаружили на нескольких других роликах лучшего качества, опубликованных российскими СМИ, в том числе на кадрах, снятых RT и "РИА Новости" с химического завода "Азот" в Северодонецке.

Из этих видео следовало, что военный в шляпе, вероятнее всего, служит в чеченском батальоне "Ахмат", указывают авторы расследования. С помощью онлайн-сервисов по распознаванию лиц журналисты нашли его страницы в соцсетях. Как утверждают составители расследования, человек на видео с пытками - уроженец Тувы Очур-Суге Монгуш.

Расследователям удалось поговорить с военным

На одной из страниц в соцсетях журналисты обнаружили номер телефона Монгуша и позвонили ему. В разговоре с авторами расследования он подтвердил, что человек в шляпе на видео с завода "Азот" - это он, но заявил, что не причастен к пыткам и убийству. По словам Монгуша, видео с его участием в истязаниях было сфабриковано.

После появления кадров в соцсетях ему позвонили его друзья-журналисты и посоветовали прийти в ФСБ, где его "продержали два дня, убедились, что видео сфабриковано", утверждает Монгуш. В ФСБ ему якобы рассказали, что "видео было выложено ВСУ и попало в руки украинцев, когда они нашли преступника, изнасиловавшего 10-летнего ребенка".

Совместные фото с бойцами батальона "Ахмат"

При этом Монгуш заявил журналистам, что не имеет никакого отношения к батальону "Ахмат" и "никогда не держал в руках оружие". Тем не менее авторы расследования обнаружили его на фото с бойцами этого батальона, в том числе с территории Чечни, а на его странице в соцсети "В контакте" нашли фотографии Монгуша с оружием в руках.

"Признания Монгуша очень важны: до разговора с ним было точно установлено, что человек на видео "ахматовцев" с завода "Азот" - это тот же, кто фигурирует на видео с истязанием, а также то, что очень похожий на этого истязателя человек по фамилии Монгуш воевал в "Ахмате", но оставалась гипотетическая возможность, что в "Ахмате" воюют два очень похожих человека монголоидной внешности, однако признание Монгуша в том, что человек в шляпе на видео с территории завода "Азот" - это он, исключает все последние сомнения", - пишет The Insider.

Офис генерального прокурора Украины после публикации видео возбудил уголовное дело по статье о нарушении законов и обычаев войны. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец призвал проверить видео на предмет вероятного военного преступления, нарушения норм Женевской конвенции. Лубинец также заявил, что готовятся сообщения в ООН, Европейский комитет по предотвращению пыток и Международный Комитет Красного Креста.

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Deutsche Welle
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