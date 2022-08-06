Расследовательская группа Bellingcat и издание The Insider утверждают, что установили личность российского военнослужащего, который на видео пытал, калечил и убил пленного украинского военнослужащего. Истязателем оказался 29-летний уроженец Тувы из батальона "Ахмат", говорится в расследованиях, опубликованных в пятницу, 5 августа.

В конце июля в пророссийских Telegram-каналах распространились видео, на которых люди в военной форме с символикой российской армии пытают связанного украинского военнопленного, отрезают ему гениталии, а затем убивают. Непосредственно истязания и убийство совершал мужчина в широкополой шляпе.

Шляпа и браслет

Из-за низкого качества видео расследователям из Bellingcat и The Insider не удалось проанализировать изображения на изначально опубликованных видео. Установить личность им удалось благодаря отличительным чертам - шляпе и браслету на руке. Мужчину в такой шляпе и с таким браслетом журналисты обнаружили на нескольких других роликах лучшего качества, опубликованных российскими СМИ, в том числе на кадрах, снятых RT и "РИА Новости" с химического завода "Азот" в Северодонецке.

Из этих видео следовало, что военный в шляпе, вероятнее всего, служит в чеченском батальоне "Ахмат", указывают авторы расследования. С помощью онлайн-сервисов по распознаванию лиц журналисты нашли его страницы в соцсетях. Как утверждают составители расследования, человек на видео с пытками - уроженец Тувы Очур-Суге Монгуш.

Расследователям удалось поговорить с военным

На одной из страниц в соцсетях журналисты обнаружили номер телефона Монгуша и позвонили ему. В разговоре с авторами расследования он подтвердил, что человек в шляпе на видео с завода "Азот" - это он, но заявил, что не причастен к пыткам и убийству. По словам Монгуша, видео с его участием в истязаниях было сфабриковано.

После появления кадров в соцсетях ему позвонили его друзья-журналисты и посоветовали прийти в ФСБ, где его "продержали два дня, убедились, что видео сфабриковано", утверждает Монгуш. В ФСБ ему якобы рассказали, что "видео было выложено ВСУ и попало в руки украинцев, когда они нашли преступника, изнасиловавшего 10-летнего ребенка".

Совместные фото с бойцами батальона "Ахмат"

При этом Монгуш заявил журналистам, что не имеет никакого отношения к батальону "Ахмат" и "никогда не держал в руках оружие". Тем не менее авторы расследования обнаружили его на фото с бойцами этого батальона, в том числе с территории Чечни, а на его странице в соцсети "В контакте" нашли фотографии Монгуша с оружием в руках.

"Признания Монгуша очень важны: до разговора с ним было точно установлено, что человек на видео "ахматовцев" с завода "Азот" - это тот же, кто фигурирует на видео с истязанием, а также то, что очень похожий на этого истязателя человек по фамилии Монгуш воевал в "Ахмате", но оставалась гипотетическая возможность, что в "Ахмате" воюют два очень похожих человека монголоидной внешности, однако признание Монгуша в том, что человек в шляпе на видео с территории завода "Азот" - это он, исключает все последние сомнения", - пишет The Insider.

Офис генерального прокурора Украины после публикации видео возбудил уголовное дело по статье о нарушении законов и обычаев войны. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец призвал проверить видео на предмет вероятного военного преступления, нарушения норм Женевской конвенции. Лубинец также заявил, что готовятся сообщения в ООН, Европейский комитет по предотвращению пыток и Международный Комитет Красного Креста.