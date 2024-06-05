The Insider: экс-глава Генштаба Молдовы работал на ГРУ

Игорь Горган был отправлен в отставку с поста главы Генштаба в конце 2021 года, после того как президентом Молдовы была избрана Майя Санду. Между тем в министерстве обороны страны, а также среди чиновников на местах осталось немало его "ставленников", которые снабжали его секретной информацией, следует из публикации.

The Insider предполагает, что Игорь Горган и Алексей Макаров начали активно общаться в 2004 году, когда Горган служил в миссии НАТО. "Шефство" над ним перешло к Макарову в 2019 году, а особенно активным их общение стало в апреле 2022 года, то есть уже после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, следует из публикации. Оба встречались в кишиневских кафе или на рыбалке.