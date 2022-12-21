The Hill: власти США собираются признать Россию "страной-агрессором". Сейчас этого статуса нет в законодательстве

Современное американское законодательство не предусматривает возможности объявить какое-либо государство "страной-агрессором". В случае успешного прохождения законопроекта, о котором пишет The Hill, Россия первой получит такой статус. Если это произойдет, президент США сможет накладывать дополнительные ограничения на официальных лиц России и любой другой страны, признанной агрессором.

Ранее разработку необходимых изменений в законы США анонсировал госсекретарь Энтони Блинкен. Так, в интервью CNN он признавал, что Вашингтон не может выполнить просьбу президента Украины Владимира Зеленского и признать Россию спонсором терроризма, поскольку это создаст, в частности, многочисленные юридические проблемы для США и союзников.

Источники The Hill отметили, что статус "страны-агрессора" — компромиссное решение, которое, впрочем, вряд ли будет эффективным. Собеседник издания, знакомый с ходом обсуждения законопроекта, назвал инициативу "недоработанной пиар-мерой, которая не накажет Россию и не поможет украинскому народу". Критики законопроекта также подчеркивают, что большинство российских чиновников, причастных к полномасштабному вторжению в Украину, и так находятся под санкциями США и других стран.

Неназванные собеседники The Hill среди украинских официальных лиц заявили, что статус страны-агрессора не отвечает их видению ситуации в полной мере, однако они поддерживают разработку подобного законодательства, если оно предоставит дополнительные инструменты для привлечения РФ и других стран к ответственности за развязывание войны.

Ранее Европарламент и парламенты Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Чехии и Нидерландов в разных формулировках признали Россию государством-терроризмом или страной, поддерживающей терроризм. В отличие от их резолюций, носящих преимущественно символический характер, в американском законодательстве наложение на страну статуса спонсора терроризма строго регламентировано. Оно приводит, в частности, к существенному ограничению экономических, дипломатических и других контактов с таким государством и наказанию стран, которые продолжают с ним сотрудничать.