Западные лидеры готовятся к тому, что президент РФ Владимир Путин в ответ на ожидаемое контрнаступление ВСУ задействует в Украине "все оставшиеся у него инструменты", включая угрозу применения ядерного оружия и кибератаки, пишет британская газета The Guardian во вторник, 18 апреля.

"Британские чиновники на саммите министров иностранных дел G7 в Японии заявили, что ожидают от России ответных действий и "должны быть готовы" к экстремальным тактикам, когда она пытается удержать украинскую территорию", — говорится в публикации. В этой связи журналисты вспоминают мартовское заявление экс-президента РФ Дмитрия Медведева о том, что возможные попытки Украины отвоевать Крым станут для его страны "основанием для применения всех средств защиты, включая предусмотренные основами доктрины ядерного сдерживания".

Перспективы урегулирования конфликта в Украине

Как пишет издание со ссылкой на заявления чиновников стран-членов G7, на переговорах по поводу "будущих перспектив" урегулирования украинского конфликта происходил "открытый обмен мнениями". Так, премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что война, вероятно, завершится за столом переговоров.

В то же время источники издания в МИД Соединенного Королевства полагают, что для Путина "единственный способ окончательно разрешения этого конфликта" — это для вывод войск РФ из Крыма, а для Запада — предоставление Киеву "инструментов для завершения работы", указывают журналисты.

По их данным, 17 апреля группа из бывших высокопоставленных дипломатов и военных советников высокого уровня выразила мнение, что война в Украине может зайти в тупик, если Запад не пойдет "ва-банк" и не увеличит уровень военной поддержки.

Между тем, несмотря на давление со стороны Украины с призывами увеличить масштабы военной поддержки Киеву — включая предоставление большего количества танков и истребителей, — Соединенное Королевство полагает, что оно предоставляет Киеву "что нужно", пишет The Guardian, упоминая, что, по данным его источника, Великобритания уже сейчас осуществляет поставки из своих запасов "на черный день".