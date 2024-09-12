The Guardian: Великобритания разрешила Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по России

Во время визита в Киев Блинкен заявил, что США „с первого дня“ готовы адаптировать свою политику по мере изменения ситуации на поле боя в Украине. „Мы будем продолжать это делать“, — отметил он.

Блинкен сказал, что решил напрямую услышать от Зеленского и других украинских чиновников, каковы цели Киева в войне и что Вашингтон может сделать, чтобы помочь их достичь, пишет Reuters.



После встречи Зеленский сообщил, что провел „очень содержательный и продолжительный разговор“ с Блинкеном и Лэмми. „Все ключевые вопросы обсудили. Важно, чтобы украинские аргументы были услышаны. Это касается и дальнобойного оружия, и обеспечения боевых бригад на фронте, и общей стратегии приближения справедливого мира“, — сказал Зеленский.