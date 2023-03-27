В течение нескольких недель украинские военные учились управлению и совместной работе в экипаже Challenger 2, а также тренировались выявлять и поражать цели. "Ожидается, что украинские экипажи и танки будут на месте к началу весеннего контрнаступления", — отмечает The Guardian.
"Мы все были очень впечатлены уровнем продемонстрированной компетентности, и мы не сомневаемся, что наши друзья будут наиболее эффективно использовать танки Challenger 2 в предстоящих боях, защищая свою родину", — цитирует издание подполковника Джона Стоуна, руководившего обучением украинцев.
В январе премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал отправить в Украину 14 танков Challenger 2. В начале февраля во время визита в Великобританию президент Украины Владимир Зеленский посетил, в частности, тренировочную базу, где проходили обучение украинские военные.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Бежавший от войны украинец столкнулся с неприятностями в Литве: на него напали за то, что не воюет против России (1)
Приезжающие в Литву украинцы не всегда видят только...
Самые большие зарплаты в Литве в феврале: в одной компании средняя зарплата составляла 50 000 евро
Средние зарплаты больше 10 000 евро в феврале в Литве...
Скандал около Гарюнайского рынка: потребовалась помощь скорой
В понедельник с самого утра около Гарюнайского рынка...
Дорожные службы предупреждают: больше всего осадков ожидается в одной части Вильнюса
Муниципальная компания Grinda в понедельник после обеда...
Исследование: 2 из 5 жителей не уверены в своих средствах к существованию после выхода на пенсию
41 проц. жителей страны утверждают, что вовсе не уверены,...