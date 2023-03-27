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Танкисты ВСУ вернулись домой из Великобритании, где проходили обучение по работе с танками Challenger 2, которые вскоре прибудут в Украину. Об этом пишет газета The Guardian.
Tanko „Challenger 2“ pabūklas
Tanko „Challenger 2“ pabūklas
© Wikipedia.org

В течение нескольких недель украинские военные учились управлению и совместной работе в экипаже Challenger 2, а также тренировались выявлять и поражать цели. "Ожидается, что украинские экипажи и танки будут на месте к началу весеннего контрнаступления", — отмечает The Guardian.

"Мы все были очень впечатлены уровнем продемонстрированной компетентности, и мы не сомневаемся, что наши друзья будут наиболее эффективно использовать танки Challenger 2 в предстоящих боях, защищая свою родину", — цитирует издание подполковника Джона Стоуна, руководившего обучением украинцев.

В январе премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал отправить в Украину 14 танков Challenger 2. В начале февраля во время визита в Великобританию президент Украины Владимир Зеленский посетил, в частности, тренировочную базу, где проходили обучение украинские военные.

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