The Guardian: из порта на Сардинии исчезла задержанная яхта российского бизнесмена Дмитрия Мазепина

Как выяснила британская The Guardian, "Алдабара", стоимость которой от 700 тысяч до 1 миллиона евро, в марте была задержана в порту Ольбия на Сардинии. Яхту связывали с Мазепиным, попавшим в санкционный список после начала вторжения России в Украину. Однако, отмечает издание, чтобы доказать, что владелец судна именно российский бизнесмен, потребовалось время, так как яхта была оформлена через цепочку компаний-посредников.

В июне, буквально за несколько часов до того, как были получены окончательные официальные доказательства того, что "Алдабара" принадлежит Мазепину, судно покинуло порт на Сардинии.

Как установила полиция Сардинии, Мазепин нанял иностранную компанию, она, в свою очередь, договорилась с капитаном, который и увел "Алдабару" из Ольбии. Покинув Сардинию, яхта сделала кратковременную остановку в порту Бизерта в Тунисе, куда отправилось судно оттуда — до сих пор неизвестно.

Полиция сообщила, что Мазепину, компании, которая помогла организовать вывод яхты, и капитану, который утверждает, что не знал, что судно принадлежит российскому бизнесмену, грозит штраф в размере до 500 тысяч евро каждому.

Как отмечает The Guardian, это первый случай в Италии, когда россиянину из санкционного списка удалось вывести из страны замороженные активы.

Дмитрий Мазепин - основной владелец "Уралхима". Помимо прочего он известен как отец Никиты Мазепина — пилота "Формулы 1", выступавшего за команду "Хаас". В начале марта — через несколько дней после вторжения России в Украину — "Хаас" расторгла контракт с Никитой Мазепиным и спонсорское соглашение с "Уралкалием", который возглавляет отец гонщика Дмитрий Мазепин.

После начала войны в рамках санкций, наложенных ЕС, начали замораживать активы российских бизнесменов на территории Евросоюза, в том числе задерживать их яхты. В ЕС рассматривают возможность направить изъятые активы на компенсацию ущерба, причиненного Украине во время войны.