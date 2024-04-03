The Guardian: ГУР Украины планирует уничтожить Крымский мост

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины намерено в 2024 году совершить третью попытку уничтожить Крымский мост - почти девятнадцатикилометровое сооружение, соединяющее континентальную территорию России с аннексированным Крымом. Об этом в среду, 3 апреля, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на высокопоставленных сотрудников украинской спецслужбы.

В ГУР считают, что смогут вывести мост из строя в ближайшее время. "Мы сделаем это в первой половине 2024 года", - цитирует одного из представителей ГУР британское издание. Он добавил, что глава ГУР Кирилл Буданов уже располагает "большинством средств для выполнения этой задачи". Издание отмечает, что атака на мост входит в одобренный Владимиром Зеленским план по "минимизации" присутствия России в Черном море.