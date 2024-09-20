The Guardian: Армия РФ знала о планах ВСУ в Курской области

Согласно этим документам, о готовящемся наступлении командование частей в Курской области предупреждали уже с начала января 2024 года. В середине февраля российская разведка предполагала, что ВСУ попытаются прорваться с территории Сумской области на глубину до 80 километров для создания четырехдневного „коридора“ перед прибытием основных подразделений украинской армии и бронетехники. В марте военным на местах было поручено усилить оборонительные рубежи и провести дополнительные учения по организации обороны. В середине июня появилось более конкретное предупреждение об украинских планах взять под контроль город Суджа, что и произошло в августе. В документах также упомянута возможность уничтожения моста через реку Сейм с целью нарушения российских линий снабжения в регионе.