The Economist написал о политической грызне в Киеве и падении рейтинга Зеленского

"Когда Россия начала свое вторжение в феврале 2022 года, конкурентная политика впала в спячку. Она вернулась, когда экзистенциальная угроза для Украины уменьшилась в конце того же года", пишет The Economist.

Оппозиционный народный депутат Ярослав Железняк говорит, что все еще существует "широкое согласие" по фундаментальным вопросам национальной безопасности. Но один из известных депутатов в собственной партии президента говорит, что толкотня уже сделала Украину "нестабильной".

Ошибки делаются "со всех сторон". А попытки президента "централизовать процесс принятия решений" и "подавить инакомыслие" имеют противоположный эффект".

По данным британского издания, трещины появились не только на политических линиях, но и между военным и политическим руководством.

"Отношения между президентом Владимиром Зеленским и его главнокомандующим Валерием Залужным считаются ужасными", – пишет The Economist.

Впервые о разногласиях в их взглядах стало известно летом прошлого года.