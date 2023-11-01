Tesla выиграла первый суд о смертельном ДТП из-за автопилота

Tesla выиграла первый судебный процесс, связанный с обвинениями компании в причастности ее системы автопилота к аварии со смертельным исходом, сообщает агентство Bloomberg во вторник, 31 октября.

Компании Илона Маска удалось убедить суд присяжных, что ее технология автопилота не несет ответственности за аварию 2019 года, в которой погиб водитель из Калифорнии. Его Tesla Model 3 тогда врезалась в дерево и загорелась. Иск к компании подали двое выживших пассажиров, которые потребовали от Tesla 400 млн долларов в качестве компенсации за телесные повреждения, моральные страдания и гибель водителя.

Присяжным не предоставили доказательств, что машина была на автопилоте