По данным агентства, Tesla впервые по собственной инициативе сокращает объемы своего производства. Собеседник Bloomberg заявил, что решение может вступить в силу уже на этой неделе.
Предполагается, что производство сократится до 20%. Также источники агентства подчеркивают, что в случае повышения спроса компания сможет нарастить объемы производства в короткие сроки.
Ранее Tesla уже сокращала производство продукции на шанхайском заводе, однако тогда такое решение было связано с пандемией коронавируса.
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